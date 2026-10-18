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Alvino Hanafi
Traducido por

«¡No se veía desde 2011!»: Florian Wirtz hace historia en la Premier League en la remontada del Liverpool

Liverpool
F. Wirtz
V. van Dijk
Brentford vs Liverpool
Premier League
Brentford

Florian Wirtz estableció un extraordinario récord de ocasiones creadas en la Premier League durante la victoria del Liverpool por 2-1 ante el Brentford. El internacional alemán dio la asistencia a Victor Munoz la misma tarde en que Virgil van Dijk capitaneó al equipo por 200.ª vez.

  • La exhibición de Wirtz impulsa la reacción del Liverpool

    Florian Wirtz dio una exhibición como organizador para impulsar la remontada del Liverpool, que venció 2-1 al Brentford en el Gtech Community Stadium. El centrocampista alemán asistió a Victor Munoz para que empatara en la segunda parte, antes de que Alexander Isak asegurara los tres puntos.

    Wirtz fue elegido mejor jugador del partido tras desarticular el bloque bajo del Brentford durante toda la segunda mitad.

    Su aportación creativa ayudó al Liverpool a remontar la desventaja con la que llegó al descanso en el oeste de Londres.

  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un mediapunta alemán establece un récord de los últimos 15 años en la Premier League

    Según datos de Opta, Wirtz creó nueve ocasiones para sus compañeros en jugadas durante el partido del sábado. Es la cifra más alta de ocasiones creadas por un jugador en jugadas en un partido de la Premier League desde Sadio Mane, en enero de 2021.

    Además, es la cifra más alta a domicilio en la máxima categoría en más de 15 años, desde las 10 ocasiones que creó Samir Nasri en agosto de 2011.

    El entrenador Andoni Iraola elogió la capacidad única de Wirtz para encontrar espacios ante defensas muy replegadas.


  • Van Dijk alcanza los 200 partidos como capitán del Liverpool

    El partido también supuso un hito personal para el defensa Virgil van Dijk, que capitaneó al Liverpool por 200.ª vez. El central neerlandés se convirtió en el octavo jugador de la historia del club en alcanzar los 200 partidos con el brazalete.

    Van Dijk se une a una ilustre lista en la que figuran Steven Gerrard (470), Ron Yeats (417), Emlyn Hughes (335) y Jordan Henderson (268).

    De sus 200 partidos como capitán, 150 han sido en la Premier League desde que saltó al campo al frente del equipo por primera vez en octubre de 2018.


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  • imago-sport-1084667043.jpgFocus Images

    Las figuras clave guían al Liverpool hacia un intenso tramo otoñal

    Los logros históricos de Wirtz y Van Dijk pusieron el broche a una tarde exitosa en el oeste de Londres para el equipo de Andoni Iraola.

    Con sus referentes en la creación y en defensa a pleno rendimiento, el Liverpool mantiene su impulso tanto en las competiciones nacionales como en las europeas.

    El Liverpool afronta ahora una semana intensa, en la que recibirá al Villarreal en Anfield en la Champions League de la UEFA.

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