Gracias al gol del jugador de 26 años en el minuto 86, por primera vez en el siglo XXI dos jugadores españoles del equipo catalán han marcado al menos 15 goles en una temporada de LaLiga.
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¡No se veía algo así desde hace más de 25 años! Lamine Yamal y Ferran Torres dejan huella en el FC Barcelona
Torres marcó su gol 15 en la visita al Osasuna el sábado; Lamine Yamal, lesionado, lleva 16 tantos en LaLiga con el Barça.
En todas las competiciones, Torres suma 20 goles y dos asistencias en 46 partidos, superando su récord personal de la temporada pasada (19 goles), y Yamal llega a 24 goles y 18 asistencias en 45 encuentros.
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Al Barcelona le basta con un empate en el Clásico contra el Real Madrid
Con el 2-1 al Osasuna, el Barcelona aumentó su ventaja en LaLiga a 14 puntos. Si el Real Madrid no gana este domingo al Espanyol, el equipo de Hansi Flick será campeón de España por 28.ª vez.
De no ser así, los catalanes sentenciarán el título el próximo fin de semana en el Clásico; les bastará un empate.