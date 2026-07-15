¡No se va a ir a ninguna parte! Yan Diomande no será vendido este verano, ya que no ha habido ofertas de 100 millones de libras por el jugador, en el punto de mira del Liverpool

A pesar del interés de Real Madrid, Manchester City, Manchester United y Chelsea, el RB Leipzig aún no ha recibido una oferta que cumpla sus expectativas. Liverpool ha sido el más proactivo, con una propuesta de 67 millones de libras (80 millones de euros) más complementos, pero el paquete total sigue por debajo de lo necesario para forzar la venta. El PSG sigue en la puja, pero el mercado no parece dispuesto a superar los 84 millones de libras (100 millones de euros) este verano.

La directiva del Leipzig, respaldada por Red Bull, ha aprovechado esta falta de ofertas «desmesuradas» para afianzar su estrategia. Ante la ausencia de ofertas cercanas a los 100 millones de libras que exige Leipzig, el club ha decidido, según SPORT BILD, que Diomande no está en venta. En lugar de negociar su salida, el director general, Marcel Schäfer, se centra en renovar su contrato con un notable aumento salarial.



