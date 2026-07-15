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¡No se va a ir a ninguna parte! Yan Diomande no será vendido este verano, ya que no ha habido ofertas de 100 millones de libras por el jugador, en el punto de mira del Liverpool
Ningún club está dispuesto a aceptar una valoración de nueve cifras
A pesar del interés de Real Madrid, Manchester City, Manchester United y Chelsea, el RB Leipzig aún no ha recibido una oferta que cumpla sus expectativas. Liverpool ha sido el más proactivo, con una propuesta de 67 millones de libras (80 millones de euros) más complementos, pero el paquete total sigue por debajo de lo necesario para forzar la venta. El PSG sigue en la puja, pero el mercado no parece dispuesto a superar los 84 millones de libras (100 millones de euros) este verano.
La directiva del Leipzig, respaldada por Red Bull, ha aprovechado esta falta de ofertas «desmesuradas» para afianzar su estrategia. Ante la ausencia de ofertas cercanas a los 100 millones de libras que exige Leipzig, el club ha decidido, según SPORT BILD, que Diomande no está en venta. En lugar de negociar su salida, el director general, Marcel Schäfer, se centra en renovar su contrato con un notable aumento salarial.
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Las señales contradictorias de Diomande generan revuelo.
La situación sigue siendo delicada mientras Diomande regresa de sus vacaciones. Se informa que, entre bastidores, el joven ha prometido su palabra a varios clubes, lo que ha llevado a Liverpool, PSG y los dos grandes de Mánchester a creer que lideran la carrera por su fichaje. Durante el Mundial, el marfileño admitió: «Espero dejar el club».
Pese a ello, el Leipzig confía en evitar una subasta y negociar su continuidad. El jugador se muestra dispuesto a quedarse un año más mientras habla de nuevas condiciones con Schafer, y el club cree que no forzará su salida para no quemar puentes con futuros empleadores.
El toque personal en el plan de retención de Leipzig
El Leipzig confía en retener a Diomande gracias a un gesto de Schafer: el club y su entrenador apoyaron a la familia del jugador durante una emergencia médica, lo que él y sus representantes valoran mucho. Esa gratitud podría inclinar la balanza entre pedir un traspaso o respetar el deseo del club de que se quede.
Además, el club trabaja para que el jugador se sienta valorado tras la marcha de su mentor, Ole Werner. El nuevo entrenador, Martín Demichelis, ya se ha puesto en contacto con él mediante mensajes personales para explicarle su visión y le espera a su regreso para confirmarle que será la piedra angular del nuevo proyecto.
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El auge de Diomande en club y selección
Con 19 años, este extremo ha marcado 13 goles y dado 10 asistencias en 36 partidos, lo que lo convierte en uno de los talentos más codiciados. Sus actuaciones ayudaron al Leipzig a terminar tercero y volver a la Liga de Campeones.
En el Mundial con Costa de Marfil jugó cuatro partidos y dio una asistencia en la victoria 2-0 sobre Curazao, pero cayó 2-1 ante Noruega en dieciseisavos.
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