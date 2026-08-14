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«No se trata de regatear a cinco jugadores»: el «siguiente paso» para Rio Ngumoha, mientras la leyenda del Liverpool John Barnes explica qué necesita el prodigio de 17 años de la campaña 2026-27
Ngumoha hizo historia con el Liverpool la temporada pasada
Después de cambiar el Chelsea por Merseyside, Ngumoha debutó con el primer equipo en enero de 2025, convirtiéndose, con 16 años y 135 días, en el jugador más joven en ser titular en un partido del gigante de la Premier League Liverpool.
A partir de ahí hizo falta paciencia, bajo la dirección de Arne Slot, pero durante la campaña 2025-26 le llegaron más oportunidades. Un agónico gol de la victoria en Newcastle en agosto le permitió hacer aún más historia como el goleador más joven del Liverpool.
Después pasó a jugar en la Champions League, la FA Cup y la Carabao Cup, lo que le permitió ganarse un sitio en los planes previos al torneo de Inglaterra de cara al Mundial de 2026. Debutó con Inglaterra en un amistoso ante Nueva Zelanda.
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Lo que el extremo adolescente Ngumoha necesita en 2026-27
Se le pronostica un brillante futuro internacional, además de que desbloquee un potencial aún mayor a nivel de club, con el icono de los Reds Barnes, en declaraciones en colaboración con 247Bet, diciendo a GOAL al ser preguntado por lo que necesita Ngumoha de la temporada 2026-27: «El siguiente paso es que juegue con regularidad.
«Porque, por supuesto, no jugó con regularidad y automáticamente asumimos que de repente iba a jugar con Inglaterra, marcar goles y ser el mejor jugador del mundo. Por desgracia, hacemos eso demasiado con nuestros jugadores jóvenes. Y ahora ni siquiera está en el equipo.
«Así que, por lo tanto, tenemos que permitirle desarrollarse y crecer poco a poco. Y entrar poco a poco en el equipo y afianzarse primero en él antes de empezar a hablar de que sea un jugador importante para Liverpool o un gran jugador para Inglaterra».
A Ngumoha le aconsejan centrarse más en el producto final
El juego de Ngumoha consiste en ser directo y encarar a los rivales. En ocasiones se le ha acusado de intentar demasiado, pero el Liverpool es consciente de la necesidad de no cohibirle, ya que su talento creativo le diferencia de delanteros que a veces optan por no arriesgar.
Barnes añadió, sobre que Ngumoha sea gestionado y moldeado de la manera adecuada: «Quieres que haga lo correcto para el equipo. Está bien que se exprese y se vaya de cinco jugadores y no tenga ningún resultado final.
«Así que depende de lo que consideres que es su juego. Porque, por supuesto, tiene que marcar goles. Está bien irse de jugadores todo el tiempo, pero después de irte de jugadores, irte de jugadores, irte de jugadores, ¿cuántos goles vas a marcar? ¿Cuántos goles vas a crear? Así es como se te va a juzgar. No por lo bien que te ves ni por cuántos jugadores puedes superar.
«Así que no es una cuestión de cohibirle. Es una cuestión de darle resultado final y convertirle en una parte valiosa del equipo desde esa perspectiva».
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Partidos del Liverpool 2026-27: inicio de la Premier League
El Liverpool prepara un nuevo contrato para Ngumoha, después de haberle vinculado por primera vez con términos profesionales en septiembre de 2025. Celebrará su 18º cumpleaños el 29 de agosto, el día en que el equipo de Andoni Iraola dispute en casa su partido contra el Nottingham Forest.
Está previsto que inaugure la nueva temporada de la Premier League a domicilio ante el Newcastle el 23 de agosto, en otra nueva era que se abre paso. Ngumoha debería tener un papel destacado en esos planes, aunque ya ha generado informes sobre interés de traspaso por parte del campeón de la Bundesliga, el Bayern de Múnich.
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