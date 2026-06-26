Ronald Koeman, seleccionador de Holanda, advirtió del potencial de Marruecos, su rival en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Holanda lideró el Grupo 6 con 9 puntos y Marruecos fue segundo del Grupo 3 con 7.

Reuters recogió sus palabras tras la victoria 3-1 sobre Túnez.

Koeman afirmó que ya se centra en el encuentro en Monterrey y advirtió que no existe un camino fácil en el torneo.

“No sé si somos favoritos, pero debemos prepararnos bien, será un partido importante”, añadió.

Koman continuó: «Marruecos es una buena selección, tiene mucha calidad y es capaz de marcar con facilidad».