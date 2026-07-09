Klopp admitió que intentar fichar al delantero había sido «el fichaje más caro en el que nunca hemos invertido». Luego relató: «Volamos con el Liverpool de Blackpool a Niza. Toda la familia Mbappé se subió al avión privado de cinco habitaciones. Luego estuvimos volando en círculos, hablamos con la familia, comimos de maravilla...»

El presentador Johannes B. Kerner (61) le preguntó por qué. Klopp respondió: «No podíamos dejarnos ver. Volábamos en círculos, fue genial... y luego se fue a París». Eso fue en el verano de 2017. Mbappé fichó primero cedido y, un año después, de forma definitiva al PSG por un total de 180 millones de euros.

Un verano antes, Klopp ya había recibido un “no” de Dembélé, quien optó por ir del Rennes al BVB: «Hablamos en París», recordó. «Tuve la sensación de que quizá ni sabía quiénes éramos».

El agente de Dembélé había organizado la reunión, pero no salió como esperaba: «Me marché. Pensé: “Esto es una mierda”. Se me cayó el móvil al suelo. El único resultado de aquella noche: mi móvil se rompió».

Sobre Rabiot, Klopp solo añadió: «Hablamos con su madre, igual que con la de Mbappé».

El trío mencionado formará parte del once inicial de Francia el jueves por la noche contra Marruecos, en la reedición de la semifinal del Mundial de 2022.