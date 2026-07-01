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«No sé si lo conseguiremos»: Erling Haaland admite que Noruega tiene pocas opciones de vencer a Brasil en los octavos de final del Mundial
La visión realista de Haaland de cara a la fase eliminatoria
Noruega avanzó a octavos tras ganar 2-1 a Costa de Marfil. Haaland, con un tanto en el 86 tras asistencia de Berg, fue clave. Pero el delantero, en vez de celebrar, prefirió moderar las expectativas sobre el siguiente rival.
Tras el pitido final, declaró: «Vamos a octavos, donde habrá equipos excelentes. No será fácil; no sé si lo conseguiremos. Nos hemos preparado mucho y seguimos muy bien preparados», afirmó. Al ser preguntado por las opciones de eliminar a Brasil, respondió sin rodeos: «Eh… muy escasas».
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A la zaga de Messi y Mbappé en la carrera por la Bota de Oro
El referente del Manchester City brilla en el torneo: ya lleva cinco goles y está a uno de Messi y Mbappé en la lucha por la Bota de Oro. Su falta de experiencia mundialista no le impide mostrar una eficacia asombrosa.
Ya suma 60 goles en solo 53 partidos con Noruega, marca que lo consagra como el jugador en activo que más rápido ha llegado a esa cifra. Para comparar, Mbappé necesitó 100 encuentros y Messi 122.
Odegaard ofrece una visión más optimista
Mientras Haaland se mostraba realista, el capitán de Noruega, Martin Odegaard, se mostró algo más optimista. El mediapunta del Arsenal, que lideró las celebraciones con el «aplauso vikingo», cree que la impredictibilidad del torneo puede favorecerles y animó a sus compañeros a asumir su condición de outsiders.
«Será un partido difícil, pero en el fútbol todo es posible. Queremos seguir soñando, seguir disfrutando, vamos a intentarlo. Ya veremos cuánto tiempo podemos seguir soñando. Preparémonos bien y disfrutemos del momento», declaró Odegaard en la zona mixta.
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Reconocer los puntos fuertes de Brasil
Odegaard elogió la calidad individual de Brasil y mencionó a sus compañeros del Arsenal, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhães: «Tienen un gran equipo con varios jugadores excelentes; los conozco del Arsenal, son futbolistas de primer nivel».
Noruega y Brasil se enfrentarán el domingo en el New York/New Jersey Stadium.