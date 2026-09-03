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«No sé si es un gran fichaje»: Keane choca con Wright por el acuerdo del Chelsea por Martínez
Keane duda del traspaso al Chelsea
El Chelsea ha cerrado un acuerdo de 7,5 millones de libras para fichar a Martinez procedente del Aston Villa después de que Robert Sanchez ofreciera una actuación titubeante en su partido inaugural.
La baja cifra ha recibido elogios generalizados, y Wright afirmó en The Overlap: «Creo que es un gran fichaje para el Chelsea. Es el portero que puede llevarles a ese siguiente nivel porque necesitaban hacer algo ahí».
Sin embargo, Keane rechazó por completo esa valoración, expresó serias dudas sobre el traspaso y destacó la cantidad de goles que el portero encajó durante la campaña anterior.
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Duras críticas para el portero
Keane no se mordió la lengua en su valoración del nuevo portero del Chelsea. El excentrocampista afirmó: "No sé si es un gran fichaje para el Chelsea. Sé que necesitaban un nuevo portero, pero te digo una cosa: la temporada pasada encajó muchos goles con el Aston Villa. Sé que tiene carácter y personalidad, eso se lo reconozco. Pero no estoy seguro. No lo veo claro. Le encanta despejar paradas directamente al área pequeña".
El duro análisis de Keane contrasta de forma tajante con la opinión de sus excompañeros.
Elogios de antiguos rivales
Nicky Butt llegó incluso a afirmar que el guardameta «podría ser el fichaje del siglo» por su experiencia en el Mundial y la módica cantidad de 7,5 millones de libras. Paul Scholes se hizo eco de esa opinión y señaló que el Aston Villa podría haber exigido fácilmente más dinero por su jugador estrella.
Scholes añadió que, aunque Martinez encajó tres goles en su debut en la victoria por 4-3 sobre el Brighton el pasado fin de semana, a la larga le dará más puntos al Chelsea a lo largo de la temporada que Sanchez, que desde entonces ha dejado Stamford Bridge para fichar por el Como en Italia.
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¿Qué le espera al Chelsea?
Martinez tendrá una oportunidad inmediata de acallar a sus críticos cuando el Chelsea visite este domingo al Arsenal, campeón de la Premier League. Ambos clubes presentan un pleno de victorias tras dos jornadas, por lo que el guardameta afrontará una dura prueba para demostrar sus credenciales. Una actuación sólida ante el equipo de Mikel Arteta contribuiría en gran medida a demostrar que Keane estaba equivocado y a justificar los grandes elogios de Wright.
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