Según el periódico portugués A Bola, Palhinha —cedido por el Bayern de Múnich al Tottenham hasta final de temporada— negocia su regreso al Sporting de Lisboa.
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¿No se quedará en el Tottenham? Joao Palhinha, cedido por el Bayern, podría protagonizar un fichaje espectacular
Según el informe, Palhinha quiere volver al Sporting, donde ya jugó en las categorías inferiores. Si se concreta el traspaso, firmaría un contrato de tres años y podría sustituir en el centro del campo al capitán Morten Hjulmand, quien podría fichar por un grande de Europa este verano.
Según A Bola, el mayor obstáculo es la elevada petición de traspaso del Bayern. El club alemán, que pagó 51 millones al Fulham en 2024 y tiene a Palhinha hasta 2028, podría obtener aún un buen dinero por él pese a que no entra en los planes.
Además, el Sporting valoraría una cesión con opción de compra a favor del Bayern. El Benfica, su rival ciudadano, también pretende ficharlo.
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El Tottenham tiene una opción de compra, pero João Palhinha prefiere volver al Sporting.
Tottenham quiere conservar a Palhinha y dispone de una opción de compra de 30 millones de euros. El nuevo técnico, Roberto De Zerbi, desea ejercerla, pero el jugador preferiría regresar a Lisboa.
Así lo haría aunque el equipo se mantenga en la Premier tras una temporada desastrosa. Palhinha es titular habitual: en 43 partidos con los Spurs ha marcado seis goles y dado tres asistencias.
Su fichaje por el Bayern resultó desafortunado. En verano de 2023, Thomas Tuchel lo quiso fichar para el Bayern, pero la operación fracasó. Un año después, el club alemán lo contrató; sin embargo, Tuchel ya se había ido y su sucesor, Vincent Kompany, apenas lo utilizó. Tras una sola temporada en la Säbener Straße, el mediocampista de 30 años partió hacia Londres.
Con el Sporting disputó 95 partidos oficiales antes de marcharse en 2022 al Fulham, donde se dio a conocer en la Premier League.
Joao Palhinha: sus estadísticas con el Sporting hasta ahora
Juegos
95
Goles
7 asistencias
Asistencias
0
Títulos
Campeón de Portugal (2021), ganador de la Supercopa de Portugal (2022) y bicampeón de la Copa de la Liga de Portugal (2021 y 2022).