Las leyendas del Real Madrid Steve McManaman y Claude Makelele se unieron a ESPN FC para analizar los retos tácticos a los que se enfrenta el Real Madrid antes del derbi del domingo contra el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Con el líder de la liga, el Barcelona, seis puntos por delante, ambas exestrellas declararon que la derrota es completamente inaceptable.

El equipo de Diego Simeone está solo dos puntos por detrás del Real Madrid, lo que hace que la victoria sea vital para ambos clubes de la capital.

La pareja de Galácticos insistió en que mantener el impulso en la lucha por el título requiere una actuación contundente inmediata a domicilio.



