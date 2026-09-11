Ruben Aguilar se erigió en el héroe definitivo al dar al RC Lens una notable victoria por 3-2 en la UEFA Champions League ante el Slavia de Praga en el Fortuna Arena. El equipo de Dino Toppmoller parecía condenado a una frustrante derrota cuando Sturm puso por delante 2-1 al Praga, con diez hombres, en el minuto 89.

Sin embargo, Florian Thauvin empató en el minuto 91 antes de que Aguilar firmara un brillante disparo ajustado al poste dos minutos después.

El dramático resultado aseguró la primera victoria a domicilio del Lens en la máxima competición europea desde 1998.