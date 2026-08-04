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"No se puede comprar lo que quiere la FIFA": la factura negra del Mundial 2030 pone a Marruecos ante lo imposible

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Tasas millonarias y exenciones fiscales enfurecen a las ciudades anfitrionas

Tras la consagración de la selección española como campeona del mundo, las miradas se dirigieron rápidamente hacia el Mundial 2030, que se celebrará de forma conjunta en territorio de España, Marruecos y Portugal. La gran alegría futbolística no logró ocultar los pesados desafíos organizativos y económicos que afrontan las ciudades anfitrionas de las competiciones.

El evento que se pretende que sea una celebración continental se convierte en una ecuación financiera compleja, donde los costes ocultos emergen como un factor común que suscita indignación y dudas a ambos lados del estrecho. Estas situaciones pueden analizarse, ya que lo que se aplica a las ciudades españolas se aplica, naturalmente, también a las ciudades marroquíes y portuguesas, ya sea en la cuestión de los estadios, las tasas, las exenciones fiscales o las posibilidades de recorte y retirada.

  • Estado de los estadios: certezas y riesgos similares entre España y Marruecos

    España propuso inicialmente once estadios, mientras Marruecos trabaja en preparar sus propias instalaciones dentro de la candidatura conjunta, si bien la realidad se impuso rápidamente. En el lado español ya se han retirado estadios como los de La Coruña y Málaga, y algunos advierten de que esta no será la última retirada.

    La Federación Española considera que la FIFA reducirá el número de estadios en España y Marruecos en conjunto. De los nueve estadios que quedan actualmente en el lado español, se espera perder al menos dos o tres, una lógica que se traslada directamente al lado marroquí, donde la lista de instalaciones propuestas podría revisarse conforme a los mismos criterios.

    Entre los estadios españoles que parecen relativamente confirmados figuran el Santiago Bernabéu, el Camp Nou, el Metropolitano y San Mamés. En cuanto a Marruecos, las ciudades anfitrionas afrontan desafíos similares relacionados con el aforo, los criterios técnicos y las infraestructuras del entorno.

    El estadio español de Anoeta, por ejemplo, tiene un aforo que se sitúa en el límite máximo de lo que exige la FIFA, una situación que podría repetirse en algunas instalaciones marroquíes que necesitan actualizaciones sustanciales.

    Antón Meana, periodista de la emisora española Cadena SER, señala que las opciones de Vigo no parecen fuertes, mientras que Valencia goza de mejores posibilidades, y añade que alcanzar un total de ocho estadios se considera un logro.

    Esta reducción prevista significa que las ciudades marroquíes también podrían perder oportunidades con las que contaban, especialmente aquellas que invirtieron en la planificación inicial sin garantías definitivas.

    El desafío es compartido: la FIFA exige criterios estrictos que abarcan el transporte, los hoteles y las zonas de seguridad, por lo que las ciudades que no puedan cumplirlos con rapidez, tanto en España como en Marruecos, se encuentran ante la opción de retirarse o el riesgo de quedar excluidas.

    Esta realidad sitúa a ambos países ante la necesidad de una coordinación precisa para presentar una propuesta equilibrada que preserve el espíritu de la organización conjunta sin cargar a ninguna de las partes con obligaciones injustificadas.

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  • Las retiradas tempranas y las connotaciones que afectan también a las ciudades marroquíes

    Gijón fue la primera de las ciudades españolas en retirarse de forma temprana, cuando la alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, adoptó una postura clara según la cual no se puede comprar todo lo que quiere la FIFA, y que firmar el contrato hipoteca a la ciudad prácticamente de por vida.

    Estas palabras han ido cobrando una importancia creciente y han empezado a repetirse en el entorno de otras ciudades que se preguntan por la utilidad de albergar el evento. Y dado que las mismas condiciones se imponen a todas las ciudades anfitrionas de la candidatura conjunta, las ciudades marroquíes se encuentran ante la misma ecuación: "compromisos a largo plazo que podrían superar sus capacidades financieras y organizativas".

    La retirada no fue una decisión emocional, sino el resultado de cálculos precisos, ya que las ciudades descubren que los compromisos van más allá de la remodelación del estadio para incluir garantías financieras, modificaciones legales y la preparación para satisfacer las exigencias de la FIFA a lo largo de varios años.

    Esta vacilación se refleja en ambos lados, pues Valencia parece estar en una posición fuerte en España, mientras que algunas ciudades marroquíes podrían enfrentarse a dificultades similares a las que afronta Vigo.

    Lo que se puede subrayar es que las ciudades, tanto las españolas como las marroquíes, no rechazan el evento en sí, sino que rechazan las condiciones que las dejan hipotecadas durante largos periodos sin un beneficio claro y garantizado.

    Estas posibles retiradas plantean interrogantes más amplios sobre el modelo de organización conjunta, pues mientras algunos consideran que el Mundial es una oportunidad para la promoción turística y económica de ambos países, otros lo ven como una pesada carga que exige sacrificios que quizá no se compensen.

    Y Marruecos, como socio fundamental, se encuentra directamente concernido por estos cálculos, ya que cualquier reducción en el número de estadios o cualquier retirada adicional afectará a la distribución de los partidos y a las oportunidades económicas previstas.

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    Compromisos que alcanzan los 50 millones de euros: una carga compartida entre las ciudades anfitrionas

    Uno de los puntos que más malestar genera son los compromisos que se imponen a las ciudades anfitrionas, ya que, según varias de estas ciudades, dichos compromisos podrían alcanzar aproximadamente los 50 millones de euros. Y aunque la cifra no está confirmada con total precisión, las ciudades que han sido consultadas en repetidas ocasiones aseguran que ronda ese importe.

    Y dado que las condiciones son uniformes, las ciudades marroquíes se enfrentan a la misma posibilidad; estos compromisos se pagan a cambio de los derechos de organización y los servicios vinculados al evento, y suponen una carga económica considerable, especialmente para los municipios con presupuestos limitados en los tres países.

    Los compromisos financieros no son una simple cifra, sino parte de un sistema más amplio de costes ocultos. Además del importe principal, hay gastos en infraestructura, seguridad, transporte y marketing local.

    Las ciudades que se han retirado o que se plantean retirarse calculan estos costes frente al retorno esperado del turismo, ya que en muchos casos las cuentas muestran que el retorno podría no cubrir los demás compromisos. Esto se aplica, como es lógico, a las ciudades marroquíes, que han comenzado a revisar la conveniencia de participar a la luz de las mismas cifras que preocuparon a sus homólogas españolas.

    Cabe señalar que estos importes hacen que la organización sea menos atractiva de lo que parece en apariencia, pues el evento mundial atrae los focos, pero impone compromisos financieros que pueden hipotecar los presupuestos de las ciudades durante años, ya sea en España o en Marruecos.

    Esta realidad compartida entre España, Marruecos y Portugal está llevando a los responsables de esos países a replantearse el equilibrio entre la ambición deportiva y la capacidad económica.

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  • Las exenciones fiscales: la principal fuente de frustración tanto en España como en Marruecos

    La cuestión de las exenciones fiscales constituye el punto de discordia más destacado, ya que la FIFA obtiene una exención fiscal total en cada ciudad anfitriona del Mundial 2030, algo que se considera uno de los problemas que genera una gran frustración.

    Esto preocupa enormemente a muchas de las ciudades y municipios anfitriones, porque, echando cuentas, comprueban que no se justifica albergar el Mundial, y dado que la exención se aplica a todas las ciudades anfitrionas de la candidatura conjunta, las ciudades marroquíes sienten la misma frustración.

    Esta exención significa que la FIFA no pagará impuestos por sus ingresos procedentes de las entradas, el patrocinio y las retransmisiones dentro de estas ciudades, mientras que, a cambio, las ciudades asumen los costes de los servicios públicos vinculados al evento sin obtener una cuota fiscal directa.

    Los cálculos realizados por los municipios revelaron una posible brecha entre los costes y los beneficios, lo que hace que albergar el torneo no sea económicamente viable en algunos casos, y la frustración se agrava cuando las ciudades comparan esta situación con experiencias anteriores, en las que hubo negociaciones sobre los impuestos y los beneficios locales.

    En este caso, sin embargo, la exención total parece una condición innegociable, lo que lleva a los responsables tanto en España como en Marruecos a cuestionar la justicia del reparto de las ganancias.

  • world cup 2026 opening ceremony(C)Getty images

    La rentabilidad total y el futuro de la sede compartida del Mundial 2030

    Los informes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación confirman tras cada edición que el Mundial es rentable en su conjunto, pero las cadenas de televisión obtienen beneficios superiores a los de los países anfitriones, y esta disparidad explica por qué muchas ciudades se plantean continuar o retirarse antes de que la FIFA dé luz verde a las sedes definitivas.

    La ecuación radica aquí en que la verdadera rentabilidad se concentra en los derechos de retransmisión y el patrocinio global, mientras que las ciudades anfitrionas en España, Marruecos y Portugal asumen los costes logísticos y fiscales.

    La edición de 2030 revela una imagen compleja y compartida: por un lado, existe el deseo de ofrecer un espectáculo a la altura de las ciudades anfitrionas y, por otro, hay cálculos financieros que hacen que algunas ciudades duden.

    La posible reducción del número de estadios, las retiradas anticipadas, las tarifas exorbitantes y las exenciones fiscales son todos factores que empujan a reevaluar la viabilidad por ambas partes. Si la organización conjunta logra mantener un número suficiente de estadios, será un logro; pero si las retiradas o las reducciones continúan, la forma del evento podría cambiar notablemente, lo que afectaría a las aspiraciones de Marruecos y España por igual.

    En definitiva, el Mundial 2030 sigue siendo una oportunidad histórica para los marroquíes, pero también pone de manifiesto las tensiones entre la ambición deportiva y la realidad económica. Las ciudades anfitrionas, ya sea en España, Marruecos o Portugal, ya no aceptan las condiciones sin cálculos precisos, y esto es lo que convierte el coste oculto en el eje principal del debate durante el próximo periodo, y confirma que lo que se aplica a una de las partes se aplica necesariamente a la otra.