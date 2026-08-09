Getty Images
Traducido por
«No sé por qué nadie le ha fichado»: piden al Arsenal que lance una ofensiva de 40 millones de libras por un jugador del Manchester United tras el revés con Vinicius Junior
El Arsenal se queda sin el icono brasileño
El Arsenal ha visto cómo se desvanecían sus esperanzas de cerrar un fichaje de relumbrón después de que Vinicius Jr firmara un nuevo contrato que le mantiene en el Bernabéu hasta junio de 2032. El Arsenal había percibido una oportunidad durante una tensa disputa contractual entre el brasileño y el Real Madrid, con Arteta incluso enviando mensajes personales al delantero. No lograr el fichaje del extremo deja un vacío en los planes de Arteta, que busca añadir más pegada a una plantilla que recientemente conquistó el título de la Premier League.
- Getty/GOAL
Gallas insta a fichar a Rashford
Con la operación de Vinicius descartada, William Gallas cree que Marcus Rashford representa una alternativa viable y de gran nivel para el club del norte de Londres. El internacional inglés se encuentra actualmente en una situación de incertidumbre después de que su cesión en el Barcelona concluyera sin un traspaso permanente. Gallas cree que el jugador de 28 años sería la incorporación perfecta para una plantilla que necesita más profundidad para competir en varios frentes tras ganar el título de la Premier League la temporada pasada.
Al hablar sobre la situación, Gallas dijo a iPredicta: "Por supuesto, Marcus Rashford sería una gran opción para el ataque del Arsenal. Creo que ha hecho una gran temporada y estoy seguro de que algunos clubes intentarán aprovechar esa situación. No creo que vaya a quedarse en el Manchester United. No estoy seguro de por qué nadie lo ha fichado todavía, quizá porque el precio es demasiado alto".
El excapitán del Arsenal continuó su análisis destacando las intenciones de Rashford: "Quiere irse del Manchester United; de lo contrario, no se habría marchado cedido al Barcelona. Intentará encontrar una solución para salir del club y firmar un contrato largo con otro club británico. Así que ahora la pregunta es si el Manchester United está dispuesto a venderlo. Esa es la pregunta. Tenemos que conocer la respuesta".
La incertidumbre rodea al delantero del Manchester United
Según los informes, el United está dispuesto a autorizar la venta de Rashford por una cantidad cercana a los 40 millones de libras. Este precio se aplica a la mayoría de los pretendientes, aunque se entiende que el Manchester United bloquearía cualquier posible movimiento hacia sus rivales Manchester City o Liverpool. Rashford pasó la campaña anterior cedido en LaLiga, pero el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confirmó recientemente que el club descartó un traspaso permanente para priorizar otros objetivos.
Al reflexionar sobre la etapa de Rashford en España, Hansi Flick dedicó un gran elogio al delantero durante su salida. «Lo que puedo decir sobre Marcus es que aprecio mucho trabajar con él», admitió Flick. «A veces no siempre sabes lo que pasa con los jugadores que están cedidos. Creo que nuestra situación no es fácil para eso. Pero aprecio mucho trabajar con él; es un jugador fantástico y una persona fantástica».
- Getty Images
El Arsenal sigue moviéndose en el mercado este verano con Arteta
Aunque el rechazo de Vinicius fue una decepción, el Arsenal ya se ha movido en el mercado para asegurarse de seguir siendo competitivo. El club ha cerrado hasta ahora este verano los fichajes de Bruno Guimaraes, Christos Tzolis e Illan Meslier. Arteta está decidido a evitar el estancamiento tras su reciente conquista del título, y la incorporación de un jugador con la experiencia de Rashford podría aportar la profundidad necesaria.
El Arsenal tiene por delante un calendario exigente, que comenzará con un duelo de la Community Shield contra el Manchester City antes de iniciar la defensa de su título ante el Coventry City el 21 de agosto. Integrar rápidamente a un nuevo delantero será una prioridad para Arteta si pretende mantener su dominio a nivel nacional.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias