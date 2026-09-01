Darwin Núñez ha reactivado oficialmente su carrera en la Saudi Pro League, dejando atrás una etapa miserable en el Al-Hilal con una actuación decisiva para su nuevo club, al que ha llegado cedido. El internacional uruguayo de 27 años, que recientemente completó una cesión por una temporada al recién ascendido Al-Diriyah, no tardó en dejar su huella. En un duelo de altos vuelos de la cuarta jornada de la Roshn League ante el Al-Ittifaq este sábado por la noche, Núñez marcó dos goles con sangre fría para guiar a su equipo a la victoria y demostrar que su olfato goleador sigue intacto pese a una larga ausencia de la competición.

La importancia de la actuación no pasó desapercibida para el ex del Liverpool, que celebró con un alivio evidente. Tras llegar a Oriente Medio con la reputación de ser un rematador de talla mundial, Núñez se vio completamente marginado en el Kingdom Arena. Después de un prometedor inicio tras su mediático traspaso en 2025, sus oportunidades a las órdenes del técnico italiano Simone Inzaghi se evaporaron, hasta el punto de acabar siendo excluido por completo de la lista del equipo para la competición doméstica. El movimiento al Al-Diriyah, en el que el recién ascendido acordó asumir la totalidad de su salario, fue diseñado específicamente para rescatarle de este desierto profesional.