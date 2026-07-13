Opina que al actual campeón del mundo se le ha permitido demasiado en lo que va de torneo. Especialmente le molesta la actuación de la Albiceleste contra Suiza, su país natal, en cuartos de final. «Podían hacer lo que quisieran», dijo Meier en ran sobre los argentinos.
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«No se hace nada y es difícil de soportar»: una leyenda del arbitraje está furioso por el supuesto trato de favor que recibió Argentina en el Mundial
«Es increíble. Es el enésimo partido de Argentina. En algún momento tienes que darte cuenta de que se tiran y cometen faltas. Pero no se hace nada al respecto y eso es difícil de soportar», añadió. Rechazó la acusación de que solo se enfadara porque Suiza hubiera sido la víctima del supuesto trato de favor a Argentina: «Para mí, lo importante es siempre la justicia. Sé diferenciar bien las cosas. Se trata de la cuestión en sí. Hay suficientes exárbitros que lo ven igual que yo», afirmó Meier.
- IMAGO / HMB-Media
Urs Meier sobre Argentina: «Podían cometer faltas sin que se les sancionara»
Suiza igualó 1-1 ante Argentina en cuartos, pero Breel Embolo fue expulsado por simulación detectada por el VAR. En la prórroga, Julián Álvarez y Lautaro Martínez anotaron los goles que dieron el 3-1 al campeón y la clasificación.
«La simulación de Embolo es clara, pero ¿por qué lo hizo? Durante todo el partido le sujetaron, le dieron patadas y le llegaron codazos», explicó Meier. «Los argentinos cometieron faltas de principio a fin sin sanción», añadió.
Las semifinales del Mundial:
14 de julio, 21:00 h Francia - España 15 de julio, 21:00 h Inglaterra - Argentina
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