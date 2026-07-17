Grealish se convirtió en el fichaje más caro del fútbol británico en verano de 2021, cuando el City pagó 100 millones de libras (135 millones de dólares) al Aston Villa, club donde se formó. Pep Guardiola buscaba más creatividad.

Aunque el técnico catalán limitó algo su juego creativo, en la temporada 2022-23 conquistó el triplete: Premier League, FA Cup y Liga de Campeones.

A lo largo de esa campaña fue protagonista, pero marcó solo 17 goles en 157 partidos con el City. Poco a poco perdió peso en la delantera, hasta que en 2025 se aprobó su traspaso a Merseyside. Allí obtuvo uno de sus primeros premios al Jugador del Mes, pero en enero sufrió una lesión en el pie y desde entonces no ha vuelto a jugar, lo que ha supuesto el fin de sus sueños de disputar el Mundial con Inglaterra.