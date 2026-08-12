El ocho veces ganador del Balón de Oro reveló el dolor personal que supuso jugar el reciente Mundial mientras la salud de su padre empeoraba. Messi explicó que su principal motivación para llegar a la final era darle a su padre más tiempo para recuperarse y poder viajar, aunque Argentina acabó cayendo por 1-0 ante España y no logró defender la corona que ganó en 2022.

A pesar de los mejores esfuerzos de Messi sobre el césped, admitió que alcanzó su límite físico en el momento culminante del torneo. «Me pediste muchísimo que jugara el último Mundial, y fue en los días justo antes de que empezara cuando te pusiste peor. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me dijo que ibas a mejorar y que ibas a estar lo bastante bien como para viajar. Te dije que íbamos a llegar a la final para que pudieras viajar. Cada vez que terminaba un partido, esperaba tu mensaje y echaba de menos tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era realmente mala».

Messi añadió: «Aun así, no dejé de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y para que pudieras ver un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar allí. Quería ganarlo para llevártelo y enseñarte uno nuevo. No pude: las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi cuerpo, pero no pude. Nunca llegué a encontrarme bien. Cuando llegué, pensabas que habíamos perdido la final en los penaltis. No pudimos hablar de nada de lo que pasó. No pudiste disfrutar de nada. No fuimos campeones, pero no te imaginas cuánto disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar ahí y jugarlo».