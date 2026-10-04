El periodo de luna de miel de la segunda etapa de Bilic al frente de la selección se ha esfumado de forma espectacular. Después de que una victoria inicial contra Chequia en Praga ofreciera un atisbo de esperanza, todo se ha venido abajo para Croacia tras dos duras derrotas consecutivas. La goleada por 7-0 a manos de Inglaterra del sábado por la noche representa la derrota más abultada de la historia del país, lo que deja al seleccionador buscando respuestas entre los restos de una catástrofe defensiva en Rujevica.

Bilic estaba visiblemente afectado por la forma en la que se produjo la derrota y señaló que el equipo no compitió de ninguna manera significativa contra el conjunto de Gareth Southgate. "Es difícil decir algo después de una noche como esta. Estamos tristes, decepcionados, y siento pena por los aficionados y los niños que estuvieron en el partido", explicó Bilic, citado por Jutarnji.

"Hablamos, es más duro para nosotros, y no esperábamos que esto pudiera pasar. No sé cómo llamarlo, si un apagón, pero es difícil analizar un partido cuando pierdes 7-0. Sabíamos que eran un gran equipo, pero que no pudiéramos igualarlos en ningún aspecto... eso ataca tu confianza, tu voluntad, todo se desmorona y sale mal."