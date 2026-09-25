A raíz de las informaciones que apuntan a una derrota legal catastrófica para el Manchester City, Burnham ha intervenido para rebajar la creciente especulación sobre el futuro del club. El primer ministro, que es un conocido aficionado del Everton, habló poco después de que trascendiera que un panel independiente había llegado a una decisión sobre la investigación de largo recorrido.

En declaraciones a ITV Granada Reports, Burnham subrayó la necesidad de revisar a fondo la documentación antes de que aficionados o tertulianos emitan juicios definitivos. «Acabo de enterarme de ello. Creo que, por ahora, son informaciones. Pero, si se confirman, obviamente querré ver el informe de la comisión independiente», afirmó Burnham.

Se mostró especialmente cauteloso con las peticiones inmediatas de que se despoje al club de sus títulos históricos y añadió: «La gente no debería precipitarse con ese tipo de conclusiones. Sé que este ha sido un proceso largo entre el club y la Premier League. Creo que ha sido un proceso bastante disputado. Así que no creo que sea tan sencillo como sacar conclusiones precipitadas. Creo que todos tendríamos que estudiar con bastante detalle el informe de la comisión independiente antes de llegar a ninguna conclusión».