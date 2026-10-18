Gomez firmó una genialidad que quedará grabada durante décadas en la historia del derbi de la M23. En un arranque fulgurante en el Amex Stadium este domingo, el jugador de 23 años vio al portero del Crystal Palace, Walter Benitez, muy alejado de su portería y lanzó un disparo perfectamente medido desde unos metros más allá de la línea del centro del campo. El remate, desde exactamente 51 metros, desató la euforia de la afición local: el balón superó al guardameta argentino, que retrocedía hacia su portería, y acabó en la red para dar al equipo de Fabian Hurzeler una ventaja de dos goles en los primeros siete minutos de partido.

El internacional paraguayo, que llegó al club procedente del Inter Miami por 11 millones de libras a principios de 2025, explicó que la decisión de disparar fue casi instintiva al darse cuenta de la posición del portero. En declaraciones a Natalie Gedra para Sky Sports justo después de la victoria, admitió que la emoción del momento le pilló por sorpresa. «¡Cuando marqué no sabía hacia dónde correr, no sabía qué hacer!», dijo Gomez al recordar su celebración, alegre pero desconcertada. «Cuando recibí el balón, sabía que el portero estaba un poco adelantado. Estaba muy contento con el gol. Se trata de la unión y la intensidad. Seguimos haciendo esto en los entrenamientos y en los partidos».



