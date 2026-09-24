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«¡No sabía que eso existía!» - Jude Bellingham, sorprendido tras recibir por sorpresa un premio del Mundial dos meses después de que terminara el torneo
Reconocimiento tardío por sus heroicidades en el torneo
Bellingham marcó siete goles en ocho apariciones durante el torneo veraniego, estableciendo un nuevo récord goleador para un jugador de Inglaterra en un solo Mundial. El centrocampista firmó sendos dobletes ante México y Noruega, antes de volver a ver puerta en la victoria contra Francia en el partido por el tercer puesto.
Su cifra final le situó tercero empatado en la tabla de goleadores de la competición, solo por detrás de Kylian Mbappe y Lionel Messi. Sin embargo, el jugador del Real Madrid superó a Erling Haaland para hacerse en solitario con la Bota de Bronce, gracias a haber dado una asistencia durante el torneo frente a las cero del delantero noruego.
- AFP
«No sabía que eso existía»
A través de su app JB5 personal, Bellingham compartió una fotografía de su premio, recién entregado, dentro de su caja de presentación. El jugador de 23 años expresó su sorpresa por el galardón y admitió abiertamente que desconocía por completo la existencia del premio.
«Bota de bronce del Mundial... No sabía que esto existía, pero gracias de todos modos», escribió Bellingham junto a la imagen.
La Bota de Bronce de la FIFA se entrega desde el torneo de 1982 en España, y entre sus anteriores ganadores figuran iconos del fútbol como Zico, Gary Lineker, Ronaldo y Neymar. Los siete goles de Bellingham representan además la cifra más alta registrada jamás por un ganador del tercer puesto del premio.JB5 App
Un verano inolvidable con Inglaterra
El torneo de verano supuso la cuarta gran competición internacional de Bellingham, y sus brillantes actuaciones le valieron posteriormente un puesto en el Equipo del Torneo. Su prolífica forma en Norteamérica hizo que más que duplicara su cifra total de goles con su selección, que ahora asciende a 13 tantos en 56 internacionalidades.
Sus aportaciones fueron vitales para ayudar al equipo de Thomas Tuchel a alcanzar las semifinales, donde finalmente cayó ante Argentina antes de asegurarse el tercer puesto frente a Francia. El centrocampista del Real Madrid ha trasladado ese impulso con total naturalidad a la temporada nacional, con tres goles y tres asistencias en sus primeros siete partidos de La Liga.
- AFP
La renovada plantilla de Tuchel vuelve a la acción
Bellingham buscará ahora aumentar su registro internacional, ya que Inglaterra regresa a la acción en la Nations League durante el presente parón. Inglaterra recibirá a la campeona del mundo, España, en el estadio de Wembley el sábado, en lo que será su primer partido desde la repesca del Mundial de mediados de julio.
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