Maresca ha revelado que esperará a que se cierre el mercado de fichajes de verano antes de definir su grupo de liderazgo, en medio de una importante reestructuración en la plantilla del primer equipo. Tras la salida de Bernardo Silva al Real Madrid, el técnico italiano confirmó que Ruben Dias y Erling Haaland son los únicos dos miembros restantes del anterior grupo de liderazgo que actualmente optan al brazalete.

«Ahora mismo son Ruben y Erling [los únicos dos], y quiero esperar hasta el final del mercado de fichajes para elegir a otros dos», declaró Maresca a los periodistas.

También subrayó que ser capitán conlleva una gran responsabilidad al afirmar: «Ruben ha demostrado durante su etapa en este club cómo es como jugador, en términos de liderazgo. Es importante que el capitán y el líder sepan que la razón por la que son capitanes es porque espero más de ellos. No es porque les dé más libertad o ventaja. Es al contrario: el grupo de liderazgo y los capitanes tienen que mostrar más y dar más que los demás».



