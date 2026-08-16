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¡No Rodri! Enzo Maresca desvela a dos estrellas del Manchester City en el grupo de liderazgo mientras continúa la búsqueda de un nuevo capitán
Vacío de liderazgo en el Etihad
Maresca ha revelado que esperará a que se cierre el mercado de fichajes de verano antes de definir su grupo de liderazgo, en medio de una importante reestructuración en la plantilla del primer equipo. Tras la salida de Bernardo Silva al Real Madrid, el técnico italiano confirmó que Ruben Dias y Erling Haaland son los únicos dos miembros restantes del anterior grupo de liderazgo que actualmente optan al brazalete.
«Ahora mismo son Ruben y Erling [los únicos dos], y quiero esperar hasta el final del mercado de fichajes para elegir a otros dos», declaró Maresca a los periodistas.
También subrayó que ser capitán conlleva una gran responsabilidad al afirmar: «Ruben ha demostrado durante su etapa en este club cómo es como jugador, en términos de liderazgo. Es importante que el capitán y el líder sepan que la razón por la que son capitanes es porque espero más de ellos. No es porque les dé más libertad o ventaja. Es al contrario: el grupo de liderazgo y los capitanes tienen que mostrar más y dar más que los demás».
- AFP
El dilema de la celebración de gol de Haaland
Aunque Haaland es un líder natural por su rendimiento, Maresca ya ha admitido anteriormente que un divertido obstáculo logístico podría impedir que el noruego lleve el brazalete principal. El técnico tiene una norma estricta por la que llama al capitán a la banda para darle instrucciones tácticas inmediatamente después de que se marque un gol.
Maresca bromeó sobre la situación al decir: «¡Si Erling es el capitán, joder! ¡Tenemos un problema, os lo imagináis?» Esta preferencia táctica aparentemente sitúa a Dias en la pole position para liderar al equipo en la nueva campaña.
La salida de Rodri del Barcelona se avecina
Quizá el aspecto más revelador del anuncio de Maresca fue la ausencia de Rodri. El capitán campeón del mundo, que era un pilar clave en la estructura de liderazgo de Pep Guardiola, parece estar cada vez más cerca de salir de Mánchester. Las informaciones apuntan a que el centrocampista está buscando una dispensa especial para evitar regresar a la ciudad deportiva del City mientras las negociaciones con el Barcelona alcanzan una fase crítica.
El City ya ha rechazado una propuesta mejorada de aproximadamente 60 millones de euros del gigante catalán, pero el deseo del jugador de marcharse al Spotify Camp Nou es absoluto. Maresca se mostró firme cuando fue preguntado a principios de esta semana por la situación del internacional español y señaló que esperaba el regreso del español el 14 de agosto.
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Opciones internas para Maresca
Con el grupo de liderazgo necesitando al menos dos miembros más, Maresca tiene varios candidatos internos que considerar. Se ha hablado del ex capitán del Crystal Palace Marc Guehi, Josko Gvardiol y Phil Foden como posibles ascensos. Foden, que ahora es el jugador del primer equipo que más tiempo lleva en el club, ha expresado su interés en asumir más responsabilidad.
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