«No llevaría a Leroy Sané porque no rinde al nivel necesario para ganar un Mundial», declaró Littbarski a Sport1 durante el estreno del documental «Un verano en Italia: Mundial de 1990».
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«No rinde al nivel necesario»: el campeón del mundo se pronuncia en contra de la participación de Leroy Sané en el Mundial
En cambio, el técnico de 65 años preferiría dar una oportunidad a jugadores más jóvenes y con más ganas, como Lennart Karl, del Bayern de Múnich, o Said El Mala, del Colonia: «Desde luego, no como titulares, pero sí para los últimos 20 minutos. El Mala en la banda izquierda y Karl, que de todos modos puede jugar en varias posiciones. Ambos son chicos magníficos y, por supuesto, sería una experiencia increíble para ellos».
El verano pasado, Sane fichó por el Galatasaray de Estambul procedente del Bayern de Múnich, sin coste alguno, lo que supuso una sorpresa. En el club turco de primera división, el jugador de 30 años está cuajando una temporada correcta, pero en ningún caso sobresaliente. En 34 partidos oficiales en todas las competiciones, suma seis goles y ocho asistencias.
Por eso, últimamente se han alzado cada vez más dudas públicas sobre si Sane debería ser tenido en cuenta para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Julian Nagelsmann insinuó que quería llevar al internacional, con 72 partidos a sus espaldas (16 goles), a pesar de las críticas, y le dio buenas posibilidades de ser convocado.
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Nagelsmann sobre Sané: «Que le vaya bien también en el Galatasaray»
«No tenemos muchos jugadores con su perfil que se desmarquen a menudo hacia el centro desde la banda derecha. Tenemos una relación estupenda y Leroy ha hecho unos partidos fantásticos. También lo está haciendo muy bien en el Galatasaray», explicó el seleccionador alemán en la tan citada entrevista con la revista *kicker*.
Aún no hay información concreta sobre cuándo anunciará Nagelsmann su convocatoria definitiva para el Mundial. La fecha más probable es después del penúltimo partido de preparación contra Finlandia, el 31 de mayo, antes de partir hacia Estados Unidos el 2 de junio. Allí les espera, el 6 de junio, el último partido de preparación antes del inicio del torneo.
Según Littbarski, la selección alemana no se encuentra entre las grandes favoritas del Mundial, pero no hay que subestimar a Alemania. «Ya sea Wirtz, Musiala o Havertz, hay auténticas joyas en el equipo. Lo importante será aceptarnos unos a otros, mantenernos unidos y darlo todo. Entonces creo que podemos llegar lejos».