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«¡No reclamo nada!». La estrella del Barcelona Rodri rompe su silencio sobre la campaña por el Balón de Oro al negarse a hacer campaña por un logro individual
Rodri rehúye las campañas de relaciones públicas por el Balón de Oro
Mientras varios de los principales aspirantes están haciendo campaña activamente para ganar el Balón de Oro, Rodri ha optado por un enfoque mucho más discreto. El centrocampista del Barça se ha negado a participar en cualquier maniobra mediática para aumentar sus opciones de hacerse con el prestigioso galardón individual.
El jugador de 30 años cree que hablar con la prensa no influirá en los periodistas encargados de votar. En su lugar, prefiere que sea su fútbol el que hable a medida que se acerca la esperadísima ceremonia de entrega del premio. Sigue convencido de que las maniobras de relaciones públicas no tienen cabida a la hora de decidir al ganador final.
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El rendimiento sobre el terreno de juego importa más que las palabras
En una rueda de prensa reciente, el campeón del mundo español se refirió a la creciente especulación en torno al premio. Dejó perfectamente claro que su silencio no debe confundirse con una falta de ambición o de deseo de hacerse con el galardón.
«¿Creéis que no quiero ganarlo? No», explicó Rodri a los periodistas al ser preguntado por su forma de afrontar la situación, tal y como recoge MaxiFoot. «Sé que es un premio que no depende de lo que digamos. Depende de lo que has demostrado en el campo. Creo que nada de lo que diga podría servir para influir en su decisión».
Los honores individuales dependen del trabajo colectivo en equipo
Rodri también se apresuró a destacar la enorme importancia de sus compañeros de equipo al hablar de su propio éxito personal. Insistió en que el fútbol sigue siendo, por encima de todo, un deporte de equipo, asegurándose de que su plantilla recibiera el reconocimiento adecuado.
«Los títulos individuales recompensan el trabajo colectivo», señaló el centrocampista. «Es un deporte de equipo; lo que jugadores como yo han conseguido no ocurriría sin nuestros compañeros. Estaría encantado de que lo ganara un jugador español. Por supuesto, me encantaría ganarlo, pero no está en mis manos, así que no voy a reivindicarlo».
- AFP
Londres llama
El mundo del fútbol no tendrá que esperar mucho para descubrir al ganador final. La ceremonia del Balón de Oro 2026 está programada oficialmente para el lunes 26 de octubre, lo que deja exactamente un mes de expectación para los aficionados de todo el planeta.
Por primera vez en la rica historia del premio, la gala se celebrará en Londres. Este año marca la 70.ª edición anual de este prestigioso galardón, lo que añade un nivel extra de relevancia a un evento muy esperado.
Hasta entonces, Rodri seguirá llevando la batuta en el centro del campo para el Barcelona. El centrocampista español mantiene su determinación de asegurar más puntos vitales en LaLiga, demostrando su condición de jugador de talla mundial exactamente donde más importa.
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