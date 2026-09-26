Mientras varios de los principales aspirantes están haciendo campaña activamente para ganar el Balón de Oro, Rodri ha optado por un enfoque mucho más discreto. El centrocampista del Barça se ha negado a participar en cualquier maniobra mediática para aumentar sus opciones de hacerse con el prestigioso galardón individual.

El jugador de 30 años cree que hablar con la prensa no influirá en los periodistas encargados de votar. En su lugar, prefiere que sea su fútbol el que hable a medida que se acerca la esperadísima ceremonia de entrega del premio. Sigue convencido de que las maniobras de relaciones públicas no tienen cabida a la hora de decidir al ganador final.