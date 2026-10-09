Lewis-Skelly ha señalado a Mikel Merino como el talento más infravalorado del vestuario del Arsenal. El centrocampista español se ha consolidado discretamente como una figura importante en el norte de Londres, pero sus aportaciones en conjunto suelen pasar desapercibidas para el gran público.

El canterano del Arsenal cree que su compañero del primer equipo ofrece un valor inmenso sobre el terreno de juego. Más allá de su aportación directa, Merino también está ejerciendo como mentor activo de los jugadores más jóvenes que intentan afianzarse en la plantilla de Arteta.



