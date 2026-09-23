Getty Images Sport
Traducido por
«¡No quiero tener que trabajar más!»: el exfiasco del Man City Tijjani Reijnders hace una sorprendente confesión de «cazador de dinero» sobre Arabia Saudí tras un traspaso de 52 millones de libras
Descontento en el Etihad
Reijnders dejó el Manchester City este verano tras una única y frustrante temporada. Pese a llegar procedente del AC Milan por 46,5 millones de libras con grandes expectativas, el jugador de 28 años tuvo dificultades para hacerse con un puesto fijo y disputó 50 partidos sin un impacto constante. Finalmente completó su traspaso al Al-Qadsiah, de la Saudi Pro League, por 52 millones de libras.
El internacional neerlandés estaba fundamentalmente descontento con su encaje táctico en el Etihad. Su preferencia era desempeñar un papel dinámico de ida y vuelta como interior, pero se vio desplazado repetidamente a una posición más ofensiva de mediapunta. Pretendientes europeos como el Atlético de Madrid y la Juventus mostraron interés, pero las exigencias económicas del City allanaron el camino para una salida rumbo a Oriente Medio.
- Getty Images Sport
«¿Que yo soy un aprovechado? No puedo negarlo»
Aunque Reijnders citó inicialmente en agosto la «ambición» de Al-Qadsiah de convertirse en «el más grande de Asia», ahora ha ofrecido una valoración mucho más directa de sus motivaciones. El centrocampista, que según se informa cobrará 86 millones de libras a lo largo de su contrato de varios años, admitió que fue la pura seguridad financiera lo que impulsó su decisión.
«¿Que soy un pesetero? No puedo negarlo», dijo Reijnders a NOS. «Cuando termine mi carrera como jugador, no quiero tener que volver a trabajar. Por supuesto, probablemente tampoco habría necesitado volver a trabajar después de mi contrato en el Manchester City, pero este movimiento me permite asegurar el futuro de las próximas generaciones de mi familia».
Añadió: «No voy a mentir sobre eso. Al firmar este contrato, puedo asegurarme de que incluso mis nietos tengan seguridad financiera, así que ¿por qué no iba a hacerlo? Siempre puedes ir de cruzado moral, pero creo que todo el mundo diría que sí a eso».
Defender la Saudi Pro League
A pesar de reconocer el enorme beneficio económico, Reijnders insiste en que su carrera competitiva ni mucho menos ha terminado. Afirma que la Saudi Pro League, donde el Al-Qadsiah ocupa actualmente la cuarta plaza, tiene un nivel más alto que la máxima categoría neerlandesa.
«No es como si pudiera jugar al 65 por ciento en cada partido allí», explicó Reijnders. «Valoro la liga saudí, con todos esos grandes nombres, incluso por encima de la Eredivisie. Si la gente quiere juzgar el fútbol de allí, primero tiene que verlo».
Además, las conversaciones con el entrenador del Al-Qadsiah, Brendan Rodgers, le convencieron de que un regreso a la élite del fútbol europeo sigue siendo un objetivo viable después de tres o cuatro años en Oriente Medio. Añadió: «Creo que mucha gente tiene la idea de que tu carrera como futbolista de primer nivel se acaba cuando eliges dar un paso así. Yo también tenía esa sensación al principio.
«Él (Rodgers) dijo que puedo jugar aquí perfectamente durante tres o cuatro años, disfrutando mucho, y luego volver a Europa. Ahora hay muchos ejemplos de eso. Ese también es mi objetivo».
- ANP
Compromisos internacionales esperan
Reijnders ha mantenido su puesto en la selección de Países Bajos con Xavi, recién nombrado seleccionador nacional. El técnico defendió públicamente la calidad de la Saudi Pro League durante una rueda de prensa reciente, lo que garantiza que las perspectivas internacionales del centrocampista sigan plenamente intactas. Después de haber firmado ya tres goles en sus cinco primeros partidos con el Al-Qadsiah, Reijnders buscará ahora trasladar su estado de forma con el club al escenario internacional mientras Países Bajos aplica nuevas ideas tácticas.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias