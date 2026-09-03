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«No quiero meter más presión»: el técnico del Bayern de Múnich Vincent Kompany ofrece una importante actualización sobre el susto con la salud de Jamal Musiala
Musiala se acerca a su regreso al primer equipo
El entrenador del Bayern, Kompany, ha ofrecido una actualización positiva sobre el estado físico de Musiala. Hablando el miércoles, el técnico belga confirmó que el internacional alemán podría estar disponible para jugar pronto. Musiala ha estado completamente ausente de la dinámica del primer equipo después de sufrir un problema neurológico durante el verano.
En consecuencia, no participó en el reciente partido de la DFB-Pokal del Bayern y siguió desde la banda cómo sus compañeros aseguraban una victoria por 4-1 sobre el Osnabruck, equipo de segunda división. A pesar de su reciente ausencia, Kompany sigue siendo optimista sobre el futuro inmediato del centrocampista ofensivo. El entrenador sugirió que su regreso a la competición está por fin cada vez más cerca.
Kompany se niega a presionar al centrocampista
Aunque Musiala está progresando, Kompany está decidido a no precipitar el regreso de la joven estrella a los terrenos de juego antes de que esté completamente preparada. El técnico explicó que el mediapunta alemán "podría" ser una opción para su próximo partido de la Bundesliga contra el Schalke el sábado. Sin embargo, el exdefensa insistió en que el bienestar del jugador dictará la decisión final. Dejó claro que Musiala solo volverá cuando sea el momento totalmente adecuado para su salud.
Hablando con los medios después del cómodo triunfo en la copa sobre el Osnabruck, Kompany subrayó su enfoque cauteloso al decir: "Pero no quiero meterle más presión al chico".
Centrocampista que controla crisis de ausencia
La cautela responde a un periodo profundamente preocupante para el talentoso mediapunta. Musiala no juega con el equipo de Kompany desde que se desplomó sobre el césped en dos partidos distintos de pretemporada. El propio jugador compartió que actualmente está sufriendo crisis de ausencia tratables.
Estos episodios neurológicos causaron una gran alarma al producirse dos veces en apenas cuatro días durante la preparación veraniega del Bayern. El primer incidente tuvo lugar en un choque de pretemporada contra su rival de la Bundesliga, el RB Leipzig. Apenas tres días después, el 18 de agosto, la estrella alemana sufrió un segundo desvanecimiento durante otro amistoso.
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El ascendido Schalke espera el sábado
El Bayern ya prepara su partido de este sábado en la Bundesliga contra el recién ascendido Schalke. Kompany debe decidir si incluye a Musiala en la convocatoria para el viaje o si le concede más tiempo al centrocampista para recuperarse. Si sigue de baja, los servicios médicos continuarán supervisando su afección tratable. En última instancia, el club se asegurará de que el internacional alemán no sienta ninguna presión mientras trabaja para regresar con seguridad a los terrenos de juego.
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