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«No quiero llevar la contraria al entrenador»: Bukayo Saka admite haber «arriesgado» su estado físico de cara al primer partido de Inglaterra en el Mundial contra Croacia
Saka se recupera de una lesión persistente
El extremo del Arsenal se lesionó el tendón de Aquiles en la final de la Carabao Cup de marzo ante el Manchester City y se perdió siete partidos de Liga. Desde entonces solo ha completado un partido de 90 minutos y fue sustituido pronto en la final de la Liga de Campeones. Entró desde el banquillo en la reciente victoria amistosa 3-0 ante Costa Rica, pero el seleccionador inglés, Tuchel, ha advertido que se vigila con extrema precaución su estado físico.
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Winger se declara totalmente preparado
El delantero respondió a las dudas de su entrenador sobre su capacidad para aguantar un partido completo, reconociendo los riesgos de jugar con dolor en una gran cita internacional.
Saka declaró: «No quiero contradecir al entrenador. Desde marzo, Mikel Arteta, el cuerpo médico del Arsenal y el de Inglaterra me han tratado de forma increíble y me han ayudado a volver al campo y dar lo mejor de mí por el equipo. Me siento mejor que en los últimos meses. Estoy listo para jugar.
Como jugadores, es la mayor apuesta, sobre todo si no te sientes al 100 %. Puedes no jugar o salir al campo sabiendo que te juzgarán igual. A la gente no le importa cómo te sientes, espera que rindas. Estoy feliz de correr el riesgo y ha merecido la pena. Seguiré haciéndolo. Ahora me siento mucho mejor que en marzo y estoy listo para jugar».
Ganar el título da confianza
Saka, una de las estrellas del Arsenal que llegó tarde a la concentración por la Liga de Campeones y el título de la Premier, cree que ese éxito nacional les dará más confianza internacional. Noni Madueke espera su oportunidad en la banda derecha. «Saber lo que se necesita para ganar nos da más confianza», añadió Saka.
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Tuchel se enfrenta a un dilema a la hora de elegir la alineación
Tuchel tiene un gran dilema táctico: Inglaterra debutará en el Grupo L del Mundial contra Croacia en Dallas. Los Tres Leones deben cuidar a Saka antes de enfrentar a Ghana en Boston y a Panamá en Nueva York-Nueva Jersey. Mantener al equipo fresco en este calendario exigente es clave para dominar desde el principio y pasar la fase de grupos.