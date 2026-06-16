El delantero respondió a las dudas de su entrenador sobre su capacidad para aguantar un partido completo, reconociendo los riesgos de jugar con dolor en una gran cita internacional.

Saka declaró: «No quiero contradecir al entrenador. Desde marzo, Mikel Arteta, el cuerpo médico del Arsenal y el de Inglaterra me han tratado de forma increíble y me han ayudado a volver al campo y dar lo mejor de mí por el equipo. Me siento mejor que en los últimos meses. Estoy listo para jugar.

Como jugadores, es la mayor apuesta, sobre todo si no te sientes al 100 %. Puedes no jugar o salir al campo sabiendo que te juzgarán igual. A la gente no le importa cómo te sientes, espera que rindas. Estoy feliz de correr el riesgo y ha merecido la pena. Seguiré haciéndolo. Ahora me siento mucho mejor que en marzo y estoy listo para jugar».