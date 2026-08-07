«No quiero irme»: Nico Gonzalez apaga los rumores sobre su salida del Manchester City

La especulación en torno a una reestructuración del centro del campo del Manchester City se ha intensificado en medio del supuesto interés del Barcelona por Rodri, junto con posibles movimientos por Mateo Kovacic y Tijjani Reijnders.

A pesar de quedarse regularmente en el banquillo después de enero y de ser omitido de la convocatoria para la final de la FA Cup, Nico se negó a centrarse en la rotación de la plantilla y prefirió poner el foco en sus aportaciones, incluido su crucial gol de la victoria en la semifinal contra el Bournemouth.

Nico añadió: "No creo que fuera difícil para mí. Cuando juego, creo que hago un muy buen trabajo. Un buen ejemplo fue la semifinal de la FA Cup, cuando hice un buen partido. En cada oportunidad que tuve, traté de dar lo mejor de mí.

"En la final de la FA Cup me quedé fuera, pero ganamos, así que fue un día increíble para mí. Si ganamos, soy feliz. Mi sueño es ganar títulos. Si no juego ningún partido y ganamos la Champions League el año que viene, seré muy feliz", afirmó.