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«No quiero irme»: Nico Gonzalez apaga los rumores sobre su salida del Manchester City
Un español descarta los rumores de salida
Gonzalez ha reafirmado su compromiso de seguir en el City este verano, en medio de la creciente especulación que le vincula con una salida. El español de 24 años llegó procedente del Porto en febrero de 2025 con un contrato de cuatro años y medio y ya ha disputado 58 partidos con el Manchester City. Aunque participó en 41 encuentros la temporada pasada, con 28 de ellos como titular, su tiempo de juego disminuyó después de que aparentemente dejara de contar para Pep Guardiola durante la segunda mitad de la campaña 2025-26.
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«Estoy feliz aquí»
Al abordar los rumores sobre una salida del Etihad Stadium, Nico dejó claro que está asentado en el City y que confía en que la directiva no tiene intención de venderle. En declaraciones a los periodistas, afirmó: "Estoy feliz aquí. No quiero irme y creo que el club quiere que me quede. No he visto nada, pero estoy feliz aquí.
"No creo que ningún jugador tenga el puesto garantizado para todos los partidos. Todo el mundo tiene que trabajar duro. Somos uno de los mejores equipos del mundo y, obviamente, hay competencia en cada posición. Eso es lo que hace que estemos donde estamos, ganando tantas Premier League y compitiendo por todo".
La competición alimenta la armonía en la plantilla
La especulación en torno a una reestructuración del centro del campo del Manchester City se ha intensificado en medio del supuesto interés del Barcelona por Rodri, junto con posibles movimientos por Mateo Kovacic y Tijjani Reijnders.
A pesar de quedarse regularmente en el banquillo después de enero y de ser omitido de la convocatoria para la final de la FA Cup, Nico se negó a centrarse en la rotación de la plantilla y prefirió poner el foco en sus aportaciones, incluido su crucial gol de la victoria en la semifinal contra el Bournemouth.
Nico añadió: "No creo que fuera difícil para mí. Cuando juego, creo que hago un muy buen trabajo. Un buen ejemplo fue la semifinal de la FA Cup, cuando hice un buen partido. En cada oportunidad que tuve, traté de dar lo mejor de mí.
"En la final de la FA Cup me quedé fuera, pero ganamos, así que fue un día increíble para mí. Si ganamos, soy feliz. Mi sueño es ganar títulos. Si no juego ningún partido y ganamos la Champions League el año que viene, seré muy feliz", afirmó.
- Nexpher Images
La batalla en el centro del campo exige concentración
Nico se enfrenta ahora a una dura competencia para asegurarse un puesto en el once inicial del centro del campo del Manchester City durante toda la pretemporada y en las primeras semanas de la próxima campaña. La cúpula del club estará deseosa de retenerle como una valiosa opción de rotación en medio de la incertidumbre existente sobre el futuro a largo plazo de varias figuras veteranas. Su desafío inmediato será demostrar sus credenciales antes del estreno del Manchester City en la Premier League contra el Bournemouth el 23 de agosto.
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