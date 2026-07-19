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Muhammad Zaki

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«¡No quiero ir a la cárcel!» - El delantero de la selección española le dará la mano a regañadientes al presidente de EE. UU., Donald Trump, tras la final del Mundial

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España vs Argentina

El delantero español Borja Iglesias ha añadido un toque de humor a la final del Mundial 2026 al bromear sobre su intención de saludar a Donald Trump para evitar la cárcel. El ariete del Celta de Vigo, integrante de La Roja, se prepara para enfrentar a Argentina en el MetLife Stadium, donde se espera que el presidente de Estados Unidos participe en la entrega del trofeo.

  • Cómo seguir el protocolo tras el partido

    España se prepara para la final del Mundial 2026 contra Argentina en el MetLife Stadium. El objetivo de la selección de Luis de la Fuente es ganar su segundo título. Pero la pompa del evento ha creado un desafío fuera del campo que La Roja debe gestionar.

    Como Estados Unidos es uno de los anfitriones, se espera que el presidente Trump entregue las medallas y el trofeo tras el partido en Nueva Jersey. En un plantel con jugadores de firmes convicciones sociales, el protocolo obligatorio ha generado comentarios en los días previos, y una de sus voces progresistas más destacadas ya respondió con su habitual ironía.


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    Iglesias bromea sobre cómo evitar problemas legales

    En una entrevista con Panenka, el delantero bromeó sobre la posibilidad de encontrarse con el presidente de EE. UU. en la ceremonia de medallas: «¡No quiero ir a la cárcel!».

    «He pensado en ello; incluso me lo he imaginado. Espero saludarlo cuando todos estemos contentos y que todo termine rápido para olvidarme del asunto», afirmó. «A veces hay que olvidar lo vivido», añadió, y consideró que la final del Mundial no es el momento «para generar polémica».

    Y concluyó: «La gente conoce mis opiniones y me encantaría hacer muchas cosas, pero, aunque algunos piensen que soy todopoderoso, no tengo ese poder. Es complicado».



  • La influencia de Trump en el Mundial de 2026

    La presencia de Donald Trump en la final recuerda su activa participación en el torneo, tras acaparar titulares por su relación con la cúpula de la FIFA. En la fase eliminatoria, el presidente admitió haber influido en Gianni Infantino sobre una tarjeta roja a Folarin Balogun.

    Infantino admitió la llamada y afirmó que, aunque habla de estos asuntos con los jefes de Estado, la decisión final recae en los órganos judiciales independientes de la FIFA. La sanción de un partido quedó suspendida durante un año, lo que permitió al astro de la selección estadounidense volver a la acción. Esta intervención ha convertido al presidente en una figura polémica en las fases finales de la competición.


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  • FBL-WC-2026-PRESSER-ESPAFP

    Preparativos para el enfrentamiento en el MetLife Stadium

    Mientras España se prepara para enfrentarse a la Argentina de Lionel Messi, la atención oscila entre el juego y los palcos VIP. Para La Roja, el objetivo es conseguir su segundo título mundial, más allá de los dignatarios en la ceremonia.

    Iglesias confía en que, si España gana, la alegría del triunfo suavizará el apretón de manos. Tras semanas de intenso fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, el presidente del país anfitrión entregará el título a España o Argentina.

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