«No quiero entrar en este debate»: Thomas Tuchel responde con dureza a una pregunta sobre la «presión» de Inglaterra tras la «dolorosa» derrota ante Japón

La derrota ante Japón se vio agravada por una lista cada vez mayor de bajas que ha dejado preocupada a la cuerpo técnico de Inglaterra. De cara a las últimas semanas de la temporada nacional, el alemán admitió que le inquieta el estado físico de sus jugadores estrella.

«Dará miedo ver la televisión el fin de semana y durante todo este tiempo, porque a partir de ahora cualquier lesión muscular puede significar que un jugador se pierda el partido», dijo Tuchel. «Una cosa es que los jugadores se vayan, que se lesionen, lo cual ya de por sí no es agradable, pero luego Jordan Henderson, que es una figura clave para nosotros en la concentración, está fuera, Declan Rice está fuera, Bukayo [Saka] está fuera.

Son capitanes de sus clubes y marcan el nivel. Y luego se retira Harry Kane, así que, básicamente, es el grupo de líderes el que no está disponible. Esto afecta, por supuesto, al conjunto... A partir de ahora, durante las próximas ocho semanas, estoy preocupado, por supuesto, y espero que todo vaya bien para los jugadores, que se mantengan sanos».