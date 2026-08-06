Modric se ha pronunciado sobre el futuro de Leao, ofreciendo una visión fascinante de la dinámica en San Siro mientras el mercado de fichajes entra en su fase más crítica. El internacional portugués, que ha sido una pieza clave del ataque del Milan durante siete años, dejó claras sus intenciones al final de la temporada 2025-26, al sugerir que estaba preparado para ponerse a prueba en un entorno diferente.

El veterano centrocampista adoptó un enfoque comedido, al optar por respetar la capacidad de decisión personal de Leao sin ocultar su admiración por el talento del jugador. "No, no quiero darle consejos", declaró Modric a La Gazzetta dello Sport. "Rafa es lo bastante maduro como para saber qué es lo mejor para él. Sabe cuánto le quieren los aficionados y el club. Es un gran jugador y es estupendo tenerle aquí. Solo tiene que trabajar duro y dar lo mejor de sí para el Milan, como siempre ha hecho".