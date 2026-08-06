AFP
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«No quiero darle consejos»: Luka Modric lanza un mensaje a Rafael Leao para que siga en el AC Milan
Modric aborda las especulaciones sobre el fichaje de Leao
Modric se ha pronunciado sobre el futuro de Leao, ofreciendo una visión fascinante de la dinámica en San Siro mientras el mercado de fichajes entra en su fase más crítica. El internacional portugués, que ha sido una pieza clave del ataque del Milan durante siete años, dejó claras sus intenciones al final de la temporada 2025-26, al sugerir que estaba preparado para ponerse a prueba en un entorno diferente.
El veterano centrocampista adoptó un enfoque comedido, al optar por respetar la capacidad de decisión personal de Leao sin ocultar su admiración por el talento del jugador. "No, no quiero darle consejos", declaró Modric a La Gazzetta dello Sport. "Rafa es lo bastante maduro como para saber qué es lo mejor para él. Sabe cuánto le quieren los aficionados y el club. Es un gran jugador y es estupendo tenerle aquí. Solo tiene que trabajar duro y dar lo mejor de sí para el Milan, como siempre ha hecho".
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Reconociendo las dificultades recientes y el potencial máximo
Modric también se mostró sincero sobre el reciente estado de forma de Leao, al reconocer que la temporada pasada no fue la más productiva para el extremo. La estrella portuguesa sufrió varios contratiempos físicos que dificultaron su capacidad para mantener la regularidad sobre el terreno de juego. Para Modric, la perspectiva de jugar junto a un Leao plenamente en forma y centrado es un gran aliciente, especialmente mientras el Milan intenta afrontar una temporada sin los beneficios económicos y deportivos de disputar la Liga de Campeones.
"Puede que no venga de su mejor temporada, tuvo un par de lesiones y no se sentía en su mejor momento físicamente, pero sigue siendo un gran futbolista. En mi opinión, si se quedara, sería fantástico para todos nosotros porque es uno de los mejores del mundo cuando está en su mejor nivel", observó Modric.
Amorim ofrece una actualización positiva sobre la mentalidad de Leao
Los comentarios del veterano centrocampista llegan en un momento en el que el entrenador Ruben Amorim también se ha visto obligado a abordar el futuro del extremo. A pesar de las informaciones al final de la temporada 2025-26 que apuntaban a que Leao estaba listo para un nuevo desafío, el ambiente en el seno del equipo parece haber cambiado. Durante la gira de pretemporada del club por Australia, Amorim insistió en que la estrella portuguesa sigue plenamente comprometida con el proyecto del Milan.
"Todos los jugadores están trabajando realmente bien: tanto los que empezaron desde el primer día como los que llegaron más tarde. Rafa tiene la suerte de estar en un club como el Milan, así que debería estar contento. Siento que está contento y motivado", dijo.
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La esperanza de una colaboración continuada
A pesar de los rumores en curso y del deseo expresado previamente por el jugador de afrontar un nuevo reto, Modric concluyó sus reflexiones reiterando su deseo personal de ver a Leao en Italia. Reconoció la vertiente de negocio del deporte, pero no dejó ninguna duda sobre su preferencia desde una perspectiva puramente futbolística. «Como he dicho, él y el club decidirán cuál será la mejor solución, pero como futbolista, por supuesto quiero a Rafa en mi equipo», añadió Modric.
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