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Yosua Arya

Traducido por

«No quiero cometer el mismo error otra vez»: Xabi Alonso admite su error con la elección de Moises Caicedo tras la derrota del Chelsea ante el Arsenal

X. Alonso
Chelsea
Moisés Caicedo
Arsenal vs Chelsea
Premier League

Xabi Alonso ha confesado que cometió un costoso error con Moises Caicedo tras la ajustada derrota del Chelsea en la Premier League ante el Arsenal. El técnico del Chelsea admitió que apresuró demasiado el regreso a la acción del influyente centrocampista contra el Brighton, lo que provocó otro frustrante contratiempo.

  • Caicedo, baja para la derrota del Arsenal

    El entrenador del Chelsea, Alonso, ha admitido haber cometido un error crucial con Caicedo tras laderrota por 2-1 en la Premier League ante el Arsenal de su equipo. Los Blues no pudieron contar con su influyente centrocampista para el destacado duelo londinense del domingo. Caicedo ya se había perdido el estreno liguero del club ante el Fulham y una victoria en la Copa de la Liga sobre el Luton Town.

    Por fin hizo su primera aparición de la temporada en una emocionante victoria contra el Brighton, pero el regreso no salió según lo previsto. Entró en el minuto 68 por Pedro Neto, pero Caicedo solo aguantó 14 minutos antes de abandonar el campo renqueante. Posteriormente fue sustituido por el fichaje veraniego Valentin Barco, un contratiempo que lo descartó por completo para el partido ante el Arsenal.

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    Alonso admite un error con la lesión

    Hablando después de la ajustada derrota, Alonso ofreció una actualización sobre el estado de Caicedo. El técnico confirmó que el último problema no es de larga duración, pero confesó que gestionó mal el plazo de recuperación del jugador.

    «No es a largo plazo, pero se trata de evaluar el riesgo», dijo Alonso, tal y como recoge Metro. «Probablemente, la semana pasada, le hicimos volver demasiado pronto y no quiero cometer el mismo error otra vez».

  • El Chelsea se adapta sin sus principales estrellas

    A pesar de la frustración por la ausencia de Caicedo, Alonso se negó a usar las lesiones como excusa para la derrota ante el Arsenal. El técnico español insistió en que mantiene plena confianza en la plantilla de la que dispone actualmente.

    «Es fácil, después de las derrotas, hablar de los jugadores que te faltan», señaló Alonso. «No voy a entrar en eso, estoy contento con los jugadores que tenemos.

    «Está claro que todos los entrenadores tienen que lidiar con lesiones y sanciones. Tener a todos los jugadores disponibles para todos los partidos es imposible. Pero necesitamos a [Caicedo y Colwill] porque son jugadores de primer nivel y con ellos somos un equipo mejor».

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  • alonso(C)Getty Images

    El Chelsea busca reaccionar

    Tras la dolorosa derrota liguera ante el Arsenal, el Chelsea debe centrar rápidamente su atención de nuevo en la competición copera nacional. El equipo de Alonso se medirá al Leeds United en la tercera ronda de la Carabao Cup este miércoles. Está por ver si Caicedo tendrá algún papel, aunque los comentarios recientes del técnico sugieren que se actuará con extrema cautela.

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