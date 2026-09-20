La forma de la derrota molestó especialmente a De Zerbi, que señaló fallos tácticos concretos y una falta de fortaleza mental bajo presión. El Tottenham encajó un gol cuando se quedó con diez hombres debido a una lesión facial de Micky van de Ven, y más tarde acabó sucumbiendo a un balón en largo directo desde un saque de puerta. De Zerbi insistió en la necesidad de que sus figuras veteranas tomaran el control de ese tipo de situaciones sobre el terreno de juego.

«Encajamos un gol inaceptable a partir de un saque largo, con un balón largo, y lo sabíamos antes del partido, porque esta temporada el Aston Villa está jugando un 86 por ciento más de balones largos que la temporada pasada y lo hablamos en muchísimas, muchísimas reuniones», lamentó el técnico.

De Zerbi cargó la responsabilidad sobre los miembros con más experiencia de su once inicial para evitar que el equipo se viniera abajo cuando cambia la dinámica. «Es mi responsabilidad, asumo mi responsabilidad, pero en ese momento del partido, cuando el partido es diferente a la posesión del balón, a jugar en el último tercio, porque no podemos jugar 90 minutos en el último tercio como en la primera parte, porque hay un rival, Aston Villa no es un equipo tan malo, es un buen equipo. Y en el momento en que tenemos que defender y tenemos que defender juntos, los líderes tienen que ser líderes y guiar al equipo», continuó el italiano.