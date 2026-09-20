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«No quería decir nada»: el furioso Roberto De Zerbi ignora a los jugadores del Tottenham tras el dramático hundimiento ante el Aston Villa
De Zerbi silencia el vestuario tras la derrota en casa
El ambiente en el Tottenham Hotspur Stadium tocó fondo este sábado, cuando De Zerbi optó por guardar silencio justo después del hundimiento de su equipo. El técnico italiano explicó que decidió intencionadamente no dirigirse a la plantilla inmediatamente después del partido para evitar hacer declaraciones impulsivas o improductivas, y aclaró que su silencio responde a un deseo de mantener la compostura, no a ningún problema personal ni a una ruptura con sus jugadores.
«Quizá sea mejor. Hoy no hablé con los jugadores porque no quería decir nada. No, no tengo nada con ellos», dijo De Zerbi.
- AFP
Critican los errores defensivos y el vacío de liderazgo
La forma de la derrota molestó especialmente a De Zerbi, que señaló fallos tácticos concretos y una falta de fortaleza mental bajo presión. El Tottenham encajó un gol cuando se quedó con diez hombres debido a una lesión facial de Micky van de Ven, y más tarde acabó sucumbiendo a un balón en largo directo desde un saque de puerta. De Zerbi insistió en la necesidad de que sus figuras veteranas tomaran el control de ese tipo de situaciones sobre el terreno de juego.
«Encajamos un gol inaceptable a partir de un saque largo, con un balón largo, y lo sabíamos antes del partido, porque esta temporada el Aston Villa está jugando un 86 por ciento más de balones largos que la temporada pasada y lo hablamos en muchísimas, muchísimas reuniones», lamentó el técnico.
De Zerbi cargó la responsabilidad sobre los miembros con más experiencia de su once inicial para evitar que el equipo se viniera abajo cuando cambia la dinámica. «Es mi responsabilidad, asumo mi responsabilidad, pero en ese momento del partido, cuando el partido es diferente a la posesión del balón, a jugar en el último tercio, porque no podemos jugar 90 minutos en el último tercio como en la primera parte, porque hay un rival, Aston Villa no es un equipo tan malo, es un buen equipo. Y en el momento en que tenemos que defender y tenemos que defender juntos, los líderes tienen que ser líderes y guiar al equipo», continuó el italiano.
De Zerbi apoya a Solanke en medio de sus dificultades
Para aumentar aún más la frustración de De Zerbi, se suma el decepcionante estado de forma del fichaje estrella Dominic Solanke. El delantero, que estaba llamado a liderar el ataque con una eficacia letal, ha parecido una sombra de sí mismo durante el primer mes de la temporada. El técnico admitió que el estado físico y la confianza del atacante no están actualmente al nivel requerido.
"Necesitamos más de él, seguro, pero es uno de mis jugadores, me gusta Dom como jugador y voy a estar con él hasta el final. Necesita seguir, sentirse mejor, su condición física no es lo suficientemente buena, seguro, pero es normal para él. Quizá ahora mismo no está bien de confianza en sí mismo porque es mucho mejor que este Dom Solanke", declaró De Zerbi.
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A las estrellas que quedan les espera un entrenamiento intensivo
Con una gran parte de su plantilla marchándose con sus selecciones durante el parón internacional de tres semanas, De Zerbi considera la próxima pausa más como una ventaja que como una interrupción. Mientras los convocados mantendrán el ritmo de competición con sus respectivos países, el técnico ve este parón como una ventana ideal para volver a centrar los esfuerzos en el club. Para los jugadores clave que se quedan, De Zerbi planea implantar un calendario de entrenamiento intensivo.
«Los jugadores que van con la selección tienen que jugar, tienen que trabajar y los otros jugadores como [Conor] Gallagher, Solanke, Tosin [Adarabioyo], [Marcos] Senesi, Savio, seguro que tenemos que trabajar más porque la condición física no me gustó en este partido», concluyó De Zerbi.
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