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«No queda mucho tiempo»: Micky van de Ven admite su preocupación por Roberto De Zerbi mientras el Tottenham se acerca cada vez más a la zona de descenso
La supervivencia por encima del estilo
El nombramiento de De Zerbi durante el parón internacional de marzo buscaba dar al Tottenham una identidad a largo plazo, pero ahora el italiano debe mantener al club en la máxima categoría. Tras perder 1-0 en el Stadium of Light, los Spurs siguen en descenso, con solo seis partidos para salvar la temporada. La derrota evidenció el enorme desafío que afronta el exentrenador del Brighton, quien heredó un plantel falto de confianza tras la salida de Igor Tudor.
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Una carrera contra el reloj
El defensa holandés admitió que, pese a que el nuevo entrenador busca imponer un estilo valiente con salida de balón desde atrás, la delicada situación apenas permite errores. Van de Ven considera que la racha sin victorias pesa anímicamente y que el equipo debe recuperar la confianza cuanto antes.
En declaraciones a Sky Sports sobre la dificultad de adaptarse a las exigencias específicas de De Zerbi bajo una presión intensa, Van de Ven explicó: «Cada entrenador tiene su propia visión del juego y Roberto quiere que salgamos más desde atrás. Eso es lo que nos ha pedido. Quiere que juguemos con confianza y eso es lo que tenemos que construir, pero no nos queda mucho tiempo. Tenemos que hacerlo ahora. No importa lo que hagan los demás: debemos ganar. Quedan seis partidos y necesitamos sumar todo lo posible. Estamos en zona de descenso, hay presión, pero saldremos de ella».
Salir de la espiral
A pesar de algunos destellos de la intención ofensiva de De Zerbi, los Spurs suman 14 partidos sin ganar, el peor inicio de año en la historia del club. Solo Derby (2008, 18 partidos), Sunderland (2003, 17) y Swindon Town (1993, 15) tuvieron rachas peores al inicio de una Premier, y los tres descendieron.
Van de Ven, reflexionando sobre la frustración del equipo, añadió: «No creo que hayamos jugado mal; creamos ocasiones y ellos no mucho. Es difícil: nada nos sale bien. Al final, es duro mentalmente. Llevamos varios meses sin ganar en la Premier League y seguimos pasando apuros. Debemos recuperar la confianza. Es muy duro, pero tenemos que lograrlo».
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La última batalla
El Tottenham necesita remontar dos puntos en la recta final para evitar el descenso. En abril jugará dos partidos clave ante Brighton y Wolverhampton, y en mayo se medirá a Aston Villa, Leeds United, Chelsea y, quizá, Everton en la última jornada. Aún sin victorias en 2026, los Spurs deben asimilar rápido la filosofía de De Zerbi o arriesgarse a un descenso histórico a la Championship.