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«No queda bien»: el arbitraje de la Premier League está empeorando debido a la dependencia excesiva del VAR, afirma Alan Shearer
El partido entre el Manchester United y el Bournemouth, empañado por la polémica
El Manchester United quedó furioso tras el empate 2-2 del viernes en Bournemouth. Los visitantes ganaban 1-0 gracias a un penalti de Bruno Fernandes cuando Amad cayó en el área tras una entrada de Adrien Tuffert. Attwell no pitó penalti, y los Cherries se lanzaron inmediatamente al otro extremo del campo para empatar. El United recuperó rápidamente la ventaja, pero se le negó la victoria cuando Attwell pitó un penalti a favor de Evanilson y expulsó a Maguire. El VAR revisó y confirmó ambas decisiones del árbitro, al considerar que no hubo contacto suficiente para la falta sobre Amad y que Maguire había cometido una falta de retención sobre Evanilson sin intentar disputar el balón.
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«No queda bien»: Shearer se pronuncia
Shearer criticó el arbitraje tras el partido. En declaraciones a BBC Radio 5 Live, afirmó: «Ellos [los árbitros] dependen demasiado de ello y eso está afectando al nivel del arbitraje actual, y no queda bien. Si has pitado dos penaltis así, deberías haber pitado otro. ¿Cómo es posible que no hayas pitado otro?».
El exdefensa del Liverpool Stephen Warnock compartió la opinión de Shearer y añadió: «Creo que lo ha arruinado. Ha arruinado el disfrute en los estadios. Creo que ha arruinado el trabajo de los árbitros. Creo que es como un salvavidas cada vez que arbitran. El VAR no es perfecto, no es genial, comete errores y sigue siendo subjetivo, lo cual es un problema enorme, y simplemente creo que es una mala incorporación al juego».
Carrick está furioso por las decisiones
El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, expresó su frustración al final del partido. En declaraciones a Sky Sports, afirmó: «Marcamos un gol y nos deberían haber pitado otro penalti. Si pitas uno, tienes que pitar el otro. Para mí son prácticamente idénticas, ambas con las dos manos, así que, de cualquier modo, se ha equivocado en una. Pitar una y no pitar la otra, no me lo puedo creer. Es una locura. Por eso se van al otro lado del campo, marcan y, a partir de ahí, es un caos, la verdad.
«¿Por dónde empezar, en serio? Mira, quizá haya superado a Harry y esa sea la decisión correcta y la haya pitado. No tengo ningún problema con eso, la verdad es que no lo he visto en la repetición, pero creo que si le ha adelantado y se dirige a la portería, puedo entender esa decisión, así que no voy a decir que nos merecíamos todo. Pero no debería haber pasado porque nos deberían haber pitado otro penalti y el partido habría sido totalmente diferente».
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El Manchester United presentará una queja formal
El United tiene ahora la intención de presentar una queja formal ante el organismo arbitral PGMOL por esas decisiones. Los Red Devils están furiosos por la actuación arbitral y consideran que, de haberse pitado el penalti a favor de Amad, se habrían puesto 2-0 arriba y se habrían asegurado los tres puntos, según informa el Daily Mail. El United también exige explicaciones sobre por qué se añadieron nueve minutos de tiempo de descuento, mientras intentaban aguantar el empate con solo 10 jugadores.
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