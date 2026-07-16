Saliba, de 25 años, se lesionó a los 30 minutos de la semifinal del Mundial contra España (0-2) y tuvo que ser sustituido. Sin que lo tocara un rival, el defensa se tumbó en el césped; según L'Equipe, antes le susurró a su compañero Dayot Upamecano: «No puedo más. Me duele mucho la espalda».
Traducido por
«¡No puedo más!» La estrella del Arsenal podría ausentarse varios meses tras el drama del Mundial
Según el diario deportivo francés, Saliba podría operarse la espalda y estar de baja entre cuatro y cinco meses. El defensa del Arsenal ya admitió durante el torneo que arrastraba molestias desde la temporada pasada.
«Llevo varios meses con pequeñas molestias y he apretado los dientes porque se acercaban la Liga de Campeones y la Premier League. El Mundial solo se celebra cada cuatro años, así que hay que apretar los dientes», declaró durante la fase de grupos.
- Getty
Al parecer, el FC Arsenal ya busca un sustituto para Saliba.
Saliba descansó en el tercer partido de la fase de grupos, pues Francia ya estaba clasificada para octavos y se midió a una Noruega B. En ese encuentro y en la semifinal le reemplazó el exjugador del Wolfsburgo Maxence Lacroix.
La pasada temporada disputó 50 partidos con los Gunners, fue titular en la final de la Liga de Campeones y contribuyó al primer título liguero desde 2004.
Ante su probable baja prolongada, el Arsenal ya busca reemplazos.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias