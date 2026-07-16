Según el diario deportivo francés, Saliba podría operarse la espalda y estar de baja entre cuatro y cinco meses. El defensa del Arsenal ya admitió durante el torneo que arrastraba molestias desde la temporada pasada.

«Llevo varios meses con pequeñas molestias y he apretado los dientes porque se acercaban la Liga de Campeones y la Premier League. El Mundial solo se celebra cada cuatro años, así que hay que apretar los dientes», declaró durante la fase de grupos.