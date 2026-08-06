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«No puedo esperar para empezar»: el nuevo fichaje del Chelsea, Marco Palestra, se sincera sobre su «maravilloso» traspaso tras rechazar al Inter
Atraído por el prestigio de la Premier League
Palestra ha revelado su deseo de dejar huella en Londres después de que el Chelsea saliera victorioso de una competida puja veraniega para hacerse con el talentoso lateral. El internacional italiano ha sido lanzado de lleno a la intensidad de los entrenamientos y de los amistosos, incluida una reciente aparición en Hong Kong. Palestra jugó 65 minutos en la derrota por 1-0 del Chelsea ante la Juventus en un partido amistoso. El entusiasmo del jugador ante este nuevo desafío resulta evidente cada vez que habla sobre el traspaso. Parece sinceramente impresionado por el prestigio de la máxima categoría del fútbol inglés y por el ambiente único que rodea cada jornada.
Al reflexionar sobre el cambio, declaró: «Estoy feliz, no veo la hora de empezar a jugar en la Premier League, es muy emocionante», dijo Palestra a Sky Sport Italia. «Sé que cada partido es emocionante, ya sea contra un gran club o no. No veo la hora de empezar, es maravilloso».
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Adaptarse a la intensidad de la élite del fútbol inglés
Tras incorporarse a sus nuevos compañeros para la pretemporada, Palestra ha tenido una introducción inmediata a las exigencias del fútbol inglés. Al hablar sobre sus primeras experiencias con la plantilla del Chelsea y las diferencias de estilo de juego con las que se ha encontrado hasta ahora, el joven defensa se deshizo en elogios hacia el nivel de competitividad que ha encontrado.
«Es un mundo maravilloso, porque la intensidad y el físico son altísimos», dijo Palestra. El defensa también quiso reconocer rápidamente el sistema de apoyo dentro del club por ayudarle a adaptarse tan deprisa a su nuevo entorno. Y añadió: «Tengo que dar las gracias a mis compañeros, al personal y al entrenador, porque me han estado ayudando desde el primer día con todo, tanto dentro como fuera del campo. La organización ha sido perfecta».
La batalla por el fichaje de Palestra
El jugador de 21 años era uno de los jóvenes defensas más cotizados de Europa tras una sobresaliente campaña en la Serie A, lo que provocó un enfrentamiento directo entre los gigantes de la Premier League y el peso pesado italiano Inter de Milán. Mientras el Inter creía haber estructurado una operación suficiente para llevarse al defensa a San Siro, la potencia financiera del Chelsea acabó inclinando la balanza a su favor con 10 millones de euros más, incluidos los bonus.
La decisión de mudarse a la Premier League representa un paso importante para el canterano del Atalanta, que ha ascendido rápidamente en el fútbol italiano. Su llegada a Stamford Bridge forma parte de una tendencia más amplia de grandes movimientos de talento en el mercado estival de 2026, en el que varias estrellas de primer nivel han cambiado de club.
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Lecciones del amistoso de la Juventus
Para Palestra, el partido contra la Juventus sirvió como otra valiosa experiencia de aprendizaje, mientras sigue construyendo química con sus nuevos compañeros en defensa. La intensidad del encuentro en Hong Kong ofreció una referencia útil de en qué punto se encuentra actualmente la plantilla en su preparación. Aunque el resultado no fue el que quería el conjunto londinense, la integración de jugadores como Palestra sigue siendo el principal objetivo de estos compromisos veraniegos. El joven italiano ahora espera regresar a Inglaterra para ultimar su preparación de cara a lo que promete ser una temporada decisiva en su carrera en Stamford Bridge.
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