«No puedo dejar de llorar»: Lautaro Martínez llora en una entrevista en directo tras la gran victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial

Argentina venció 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial gracias a un cabezazo de Martínez en el 92’. El delantero ingresó en el 81’, cuando su equipo perdía 1-0, y, tras el empate de Enzo Fernández, conectó un centro de Messi para sellar la remontada. El «Toro» resultó decisivo y llevó a la Albiceleste a la final contra España del domingo. Tras el pitido final, Martínez lloró al recordar su camino hasta la cima.

«Es muy emotivo», comenzó Martínez, con dificultad para hablar entre lágrimas sobre el terreno de juego. «La primera vez que mi padre me compró unas botas... Siempre soñé con marcar este gol. Es una alegría enorme. Lo soñé, se lo dije a Alexis [MacAllister] y luego, en el banquillo, a Facundo Medina… Me tocó a mí. Enzo también marcó un golazo. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho».