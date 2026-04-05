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«¡No puedo contentar a todo el mundo!» - Nico Schlotterbeck, en el punto de mira del Barcelona y el Real Madrid, rompe su silencio tras el fracaso de las negociaciones por su contrato con el Borussia Dortmund
El Real Madrid y el Barcelona, en alerta máxima
Schlotterbeck se ha visto envuelto en un torbellino de especulaciones sobre su futuro a largo plazo en el Dortmund. El defensa, de 26 años, fue duramente criticado por los medios de comunicación alemanes durante el reciente parón internacional tras insinuar que la salida del exdirector deportivo Sebastian Kehl había enfriado su deseo de comprometer su futuro con el club. Kehl, que fue destituido por el BVB, era la persona con la que Schlotterbeck deseaba negociar en primer lugar. Las repercusiones de estos comentarios han puesto en alerta máxima a la élite europea, y, según se informa, tanto el Barcelona como el Real Madrid están siguiendo de cerca la situación.
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Aclaración tras un rechazo en las negociaciones del contrato
Tras el revuelo causado a principios de esta semana por las informaciones que negaban un acuerdo en las negociaciones contractuales con el Dortmund, el defensa ha aclarado ahora la situación y ha confirmado que ha mantenido conversaciones «positivas» con los responsables del club. «He tenido una buena conversación con Lars (Ricken, director deportivo) y [el nuevo director deportivo Nils] Ole [Book]», declaró Schlotterbeck a Sky Alemania. «[Desmentir las noticias sobre la renovación del contrato] no fue una malicia hacia vosotros [los medios de comunicación] ni hacia el BVB. Simplemente me sorprendieron [las noticias] y quise ser sincero.
Sabía que habría una reacción negativa contra mí, pero quería aclararlo. Como se trataba de algo personal, quería corregir lo que se había publicado en los medios. Si un medio de comunicación escribe que voy a firmar y no lo hago, acabo quedando en ridículo. No puedo complacer a todo el mundo».
Ricken resta importancia a la desavenencia
Ricken ha intentado desmentir la idea de que la relación con su defensa estrella se haya visto dañada de forma irremediable. Ricken reveló que ya se han mantenido conversaciones privadas para limar asperezas entre ambas partes.
«Dijo que las cosas habían cambiado un poco, pero yo no creo que haya cambiado nada en absoluto», afirmó Ricken. «Cuando regresó de la selección, nos sentamos juntos inmediatamente el lunes. Solo Nico y yo, sin su agente. Se notaba que la relación de confianza sigue intacta al 100 %. Se notaba lo apasionado que está por el club. No esperaremos semanas para programar la próxima reunión. Nico tiene sus expectativas. El club también tiene sus condiciones. No obstante, decidí acudir a estas conversaciones con una actitud optimista. Nico parecía muy abierto e interesado».
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¿Qué le depara el futuro al Dortmund?
A pesar de las tentadoras ofertas procedentes del extranjero y de las tensiones de los últimos días, la prioridad del jugador sigue estando en el Signal Iduna Park. Los próximos días serán decisivos para determinar si el Dortmund podrá retener a su líder defensivo a largo plazo o si el tira y afloja con los principales clubes españoles continuará cuando se abra el mercado de fichajes.