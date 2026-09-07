El hijo del exseleccionador de Países Bajos Ronald Koeman se apresuró a subrayar su confianza en sí mismo al enfrentarse a los intentos del rival de jugarle con la mente antes de encargarse del segundo lanzamiento desde el punto de penalti. Hablando ante las cámaras de ESPNtras el partido, Koeman Jr dijo: "Estoy el primero de la lista, ya lo habéis visto. Simplemente puedo lanzar un buen penalti y tengo confianza, así que no hay ninguna duda".

Preguntado por esa respiración profunda previa, añadió: "Ya sabes cómo va esto. Empiezan a hablarte, el portero [Thijs Jansen] y el delantero... Pero a mí no me sacas de quicio, colega. Simplemente te tomas un momento para ti y te concentras".