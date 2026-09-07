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«¡No puedes sacarme de mis casillas, colega!»: el portero Ronald Koeman Jr se ríe de los juegos mentales tras marcar dos penaltis
Un doblete histórico rescata un empate
El guardameta del Telstar hizo historia en la Eredivisie al marcar un dramático doblete de penalti para rescatar un punto cuando su equipo jugaba con 10 desde el minuto 22. Con una desventaja de dos goles en la segunda parte, Koeman Jr recortó distancias en el 63 antes de transformar el empate en el 101, ya en el tiempo añadido. Su heroicidad le convirtió en el primer portero de la historia de la máxima categoría neerlandesa en marcar dos veces en un solo partido.
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El portero resta importancia a la presión
El hijo del exseleccionador de Países Bajos Ronald Koeman se apresuró a subrayar su confianza en sí mismo al enfrentarse a los intentos del rival de jugarle con la mente antes de encargarse del segundo lanzamiento desde el punto de penalti. Hablando ante las cámaras de ESPNtras el partido, Koeman Jr dijo: "Estoy el primero de la lista, ya lo habéis visto. Simplemente puedo lanzar un buen penalti y tengo confianza, así que no hay ninguna duda".
Preguntado por esa respiración profunda previa, añadió: "Ya sabes cómo va esto. Empiezan a hablarte, el portero [Thijs Jansen] y el delantero... Pero a mí no me sacas de quicio, colega. Simplemente te tomas un momento para ti y te concentras".
Una técnica letal sella un hito
La serenidad de Koeman Jr desde los 11 metros no sorprendió a nadie después de que ya transformara el penalti decisivo contra el FC Volendam en mayo para preservar la condición de equipo de la máxima categoría del Telstar.
Antes de que el VAR interviniera para convertir una falta inicial en un segundo penalti, el guardameta incluso se había preparado para lanzar él mismo la acción a balón parado: "Pensé: quizá también tire yo la falta. Pero todo el equipo ya estaba diciendo que había sido dentro del área.
"Estoy muy contento con ello. Está muy bien asumir la responsabilidad, pero los chicos han hecho el trabajo duro hoy. Fue al mismo lado, sí. Quizá debería cambiar alguna vez. Pero si va con potencia, no pueden pararlo".
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Se avecinan exigentes pruebas a domicilio
El Telstar tratará de apoyarse en este impulso dramático cuando viaje para enfrentarse al FC Twente el miércoles 9 de septiembre. El Cambuur, por su parte, debe reagruparse rápidamente tras desaprovechar una ventaja de dos goles antes de recibir al NEC el sábado. La serenidad de Koeman Jr y la resiliencia mostrada por el Telstar con 10 hombres aportan una valiosa confianza en medio de un apretado calendario nacional.
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