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«No pueden quitártelos» | El ex capitán del Manchester City Kyle Walker rompe su silencio sobre los cargos financieros de la Premier League
Walker defiende el legado del City
Walker se ha convertido en una de las primeras grandes figuras de la era de dominio del Manchester City en pronunciarse tras los recientes reveses legales del club. El veterano defensa, que disfrutó de una etapa de ocho años cargada de títulos en el Etihad Stadium entre 2017 y 2025, sigue convencido de que la historia escrita sobre el terreno de juego no puede ser borrada por los procedimientos judiciales.
Las conclusiones de la comisión independiente de la semana pasada provocaron una sacudida en el fútbol inglés, al concluir que el Manchester City había eludido sistemáticamente las normas del fair play financiero durante un periodo de nueve años. Sin embargo, Walker sugiere que el vínculo forjado durante esas campañas es permanente.
Hablando con franqueza sobre la situación en talkSPORT, el exinternacional inglés reconoció que la imagen del caso dista mucho de ser ideal para el club del que fue capitán. «Obviamente no tiene buena pinta. Sé que está en fase de apelación, así que, para que yo empiece a comentar sobre la acción legal y todo eso, probablemente no me haría justicia ni a mí mismo ni a nadie implicado en ello», explicó Walker.
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El peso emocional de los títulos
Durante su brillante etapa en el Etihad Stadium, Walker levantó una asombrosa colección de títulos, entre ellos seis Premier League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga y dos Community Shield en el ámbito nacional, además de una Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes de la FIFA en la escena continental y global.
«Pero, a nivel personal, puedo decir que los chicos y yo pasamos muchos, muchos años fantásticos celebrando muchos trofeos y todo eso, y eso es algo que, pase lo que pase, no nos pueden quitar porque hemos vivido esas noches», dijo Walker. «Así que, sea lo que sea lo que tenga que ser, será, y ahora todo depende de la apelación y de lo que pase a partir de ahí».
La desafiante postura legal del Manchester City
El Manchester City ya ha presentado un recurso formal contra la sentencia de la comisión, que concluyó que se utilizaron sistemáticamente más de 830 millones de libras esterlinas en financiación de los propietarios para inflar los ingresos. Según el panel independiente, estos fondos permitieron al club cumplir con la normativa financiera de la Premier League y de la UEFA mediante una serie de acuerdos artificiosos durante un periodo de nueve años.
«La postura firme del club es que, por múltiples motivos, la opinión contiene errores materiales claros de derecho, de principio y de hecho, y no ofrece garantías», se leía en un comunicado del club publicado el pasado viernes. «El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso».
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Reconocimiento para los aficionados
Ahora en las filas del Burnley, que actualmente ocupa el último puesto de la Championship, el lateral derecho también se tomó un momento para abordar el impacto del escándalo en la afición del Manchester City, que ha seguido al equipo durante su etapa más exitosa.
«Es algo de lo que probablemente no queremos hablar porque queremos que se nos vea como quienes les ganaron trofeos, ganándolos de la manera correcta», añadió Walker durante su entrevista. «Es muy difícil porque hemos trabajado muy duro por ellos, y no solo nosotros, también miro a los aficionados. Miro a los aficionados que han recorrido el país de arriba abajo, que viajaron al extranjero, a Estambul, cuando ganamos el triplete y cosas así, y ellos también merecen esa noche».
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