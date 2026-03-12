Getty Images Sport
«¡No puede ir allí!» - La leyenda del Liverpool ruega a Caoimhin Kelleher que no fiche por el Chelsea en medio de la crisis de porteros del equipo azul, al tiempo que insinúa que podría producirse un increíble regreso a los Reds
La salida a bajo precio y las esperanzas de recompra
En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol, Aldridge elogió al «impecable» portero y lamentó su venta a precio reducido al Brentford. «Caoimhin Kelleher es un gran portero. Nos encantaba, a los aficionados les encantaba... Nunca hizo nada malo», afirmó. «Lo que realmente me sorprendió fue que se fuera por unos 15 millones de libras. Pensaba que iba a ser un jugador de 40 millones». Aldridge expresó su esperanza de que exista una cláusula para recuperar a Kelleher: «Solo espero que haya algo ahí para que, cuando el Liverpool venga a llamarnos, podamos recuperarlo por 15 millones de libras cuando haya adquirido experiencia».
Advertencia del Chelsea a Kelleher
En cuanto al interés mostrado por Stamford Bridge, Aldridge se mostró tajante en que Kelleher debería evitar el traspaso, especialmente después de haber firmado un contrato de cinco años con el Brentford en junio de 2025. «¿El Chelsea? No puede ir allí. Ha hecho sus pinitos en el Liverpool y ahora está aprendiendo en un equipo que lo está haciendo muy bien», advirtió.
Aldridge cree que la trayectoria del irlandés está lejos de haber terminado y sugiere que su edad es una gran ventaja. «Pase lo que pase, podría fichar por un gran club en el futuro, sin duda. Además, sigue siendo relativamente joven para ser portero, no lo olvidemos».
Soñando con el regreso de Klopp
Centrándose en el banquillo, Aldridge mencionó la conexión emocional con el exentrenador Klopp, especialmente porque el Liverpool ha tenido resultados mediocres con Slot esta temporada. Klopp dejó Anfield en el verano de 2024 después de nueve años increíbles, en los que ganó ocho trofeos, incluyendo la Premier League y la Champions League. Aunque Aldridge sigue apoyando al actual entrenador, admitió que la puerta siempre estaría abierta para el alemán. «Nos encantaría que volviera si Arne Slot se marchara, obviamente, porque lo que hizo por nosotros, la pasión que aportó al equipo, fue digna de Bill Shankly», explicó Aldridge.
Encuentros futuros y estatus legendario
Aldridge, que pronto se reunirá con Klopp para un partido benéfico en Anfield, bromeó sobre la posibilidad de que el Liverpool se enfrentara al alemán en Europa si alguna vez fichara por un club como el Real Madrid. «Le deseo mucha suerte, pero si juega contra el Liverpool en la Champions League en los próximos años, ¡espero que saque a sus reservas!», bromeó.
