Getty Images Sport
Traducido por
«¡No puede estar en el equipo!» - Carragher carga contra Wirtz tras «uno de sus peores» partidos con el Liverpool, pero confía en que Jürgen Klopp lo recupere
Carragher cuestiona el rendimiento y el precio de Wirtz
Carragher no se ha mordido la lengua en su valoración de Wirtz tras una actuación deslucida ante el Bournemouth. A pesar de que el Liverpool logró una ajustada victoria por 1-0 en el Vitality Stadium, el foco siguió puesto en la incapacidad del centrocampista alemán para influir en el juego. Durante la primera parte, Carragher se mostró especialmente crítico con la aportación del jugador de 23 años en su labor como comentarista. «Wirtz ha estado realmente mal otra vez», afirmó. «No ha sido nada. No está pasando absolutamente nada ahí».
«Esa ha sido una de las peores actuaciones que le he visto con la camiseta del Liverpool», señaló en el Jamie Carragher Podcast. Ampliando sus preocupaciones, admitió: «He sido crítico con el hecho de que no tiene números. Pero normalmente, cuando ves a Wirtz, es limpio y ordenado, conserva la posesión, hay cosas que te gustan».
Añadió: «Sale de una situación complicada en la que normalmente esperas que tu jugador pierda el balón. Pero la razón por la que me preocupa es que no creo que Wirtz esté en un mal momento desde que llegó al Liverpool. En realidad, creo que lo que estamos viendo es lo que es. Y me preocupaba Wirtz probablemente hace 12 meses. Y quizá era un poco pronto para decir eso, pero no lo dije. Simplemente estaba en el fondo de mi cabeza».
- Getty Images Sport
Las preocupaciones tácticas y el efecto Szoboszlai
Las consecuencias tácticas de la inclusión de Wirtz en el once inicial también son un punto de discordia para Carragher. Cree que situar a Wirtz en la posición de mediapunta obliga a otros jugadores clave a salir de sus posiciones naturales, y mencionó en concreto al internacional húngaro Dominik Szoboszlai. «La preocupación con Wirtz ahora es que su rendimiento hasta el momento, o lo que le ha dado al Liverpool, es muy bajo», argumentó Carragher.
«Donde esperábamos verle era llevando al Liverpool a otro título de liga, llevando al Liverpool a una Champions League. La distancia que tiene que recorrer para justificar mínimamente lo que la gente esperaba, casi creo que es demasiado grande. No puede llegar ahí».
Exigiendo grandes decisiones a Iraola
Con un duelo de altos vuelos contra el Manchester City a la vista en Anfield el 11 de octubre, Carragher ha instado al técnico Andoni Iraola a tomar una decisión drástica. El comentarista insistió en que, por su estado de forma actual, no hay justificación para que Wirtz sea titular contra el vigente campeón. «Creo que de cara al futuro Iraola tiene que tomar una decisión aquí. Wirtz no estaría en mi equipo del Liverpool», declaró.
El comentarista destacó que la precisión de pase de Wirtz, del 63 por ciento ante el Bournemouth, fue la más baja de cualquier jugador del Liverpool sobre el terreno de juego, en contraste con el 75 por ciento registrado por Milos Kerkez y Alexander Isak. «En casa contra el Manchester City, para mí, no puede estar en el equipo», añadió Carragher con firmeza.
- Getty Images Sport
¿Puede Jurgen Klopp salvar la temporada de Wirtz?
A pesar de las duras críticas, Carragher cree que hay una posible vía para que Wirtz recupere la confianza: el parón internacional. Con el exentrenador del Liverpool Jurgen Klopp ahora al frente de la selección alemana, Wirtz pasará tres semanas bajo la dirección del hombre que mejor que nadie conoce las exigencias de Anfield.
Klopp ha incluido al centrocampista en su convocatoria para los próximos partidos de la Nations League contra Serbia y Grecia. «La única esperanza para los aficionados del Liverpool ahora es que Klopp es el seleccionador de Alemania», sugirió Carragher. «Wirtz se va tres semanas con la selección alemana y, obviamente, es uno de los mejores jugadores de Alemania, así es como le ven.
Carragher reconoció que el singular estilo de gestión de grupo de Klopp podría ser la clave para explotar el potencial de Wirtz. «Jurgen es uno de los mejores entrenadores del mundo, eso lo sabemos. Y lo que saca de los jugadores probablemente sea más que la mayoría de entrenadores por la naturaleza de su personalidad, y ojalá pueda pasar algo para él».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias