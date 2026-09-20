Carragher no se ha mordido la lengua en su valoración de Wirtz tras una actuación deslucida ante el Bournemouth. A pesar de que el Liverpool logró una ajustada victoria por 1-0 en el Vitality Stadium, el foco siguió puesto en la incapacidad del centrocampista alemán para influir en el juego. Durante la primera parte, Carragher se mostró especialmente crítico con la aportación del jugador de 23 años en su labor como comentarista. «Wirtz ha estado realmente mal otra vez», afirmó. «No ha sido nada. No está pasando absolutamente nada ahí».

«Esa ha sido una de las peores actuaciones que le he visto con la camiseta del Liverpool», señaló en el Jamie Carragher Podcast. Ampliando sus preocupaciones, admitió: «He sido crítico con el hecho de que no tiene números. Pero normalmente, cuando ves a Wirtz, es limpio y ordenado, conserva la posesión, hay cosas que te gustan».

Añadió: «Sale de una situación complicada en la que normalmente esperas que tu jugador pierda el balón. Pero la razón por la que me preocupa es que no creo que Wirtz esté en un mal momento desde que llegó al Liverpool. En realidad, creo que lo que estamos viendo es lo que es. Y me preocupaba Wirtz probablemente hace 12 meses. Y quizá era un poco pronto para decir eso, pero no lo dije. Simplemente estaba en el fondo de mi cabeza».