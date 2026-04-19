Gnabry sufrió una «desafortunada» rotura de aductores justo antes del partido de la Bundesliga entre el Bayern y el VfB Stuttgart, que se jugará el domingo a las 17:30 h, según reveló el belga a DAZN.
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No podría haber sido más desafortunado: Vincent Kompany cuenta cómo Serge Gnabry sufrió una grave lesión durante un entrenamiento del Bayern de Múnich
«Ha sido una gran desgracia», afirmó Kompany. «Ocurrió durante la tanda de penaltis. Ha sido realmente una gran desgracia y nos ha sorprendido mucho a todos. Le deseamos lo mejor. Serge ha hecho un trabajo increíble para nosotros esta temporada».
El líder de la Bundesliga confirmó el sábado la lesión de Gnabry, aunque no precisó su gravedad. Según varios medios, el extremo podría perderse lo que resta de temporada y, además, peligra su presencia en el Mundial con Alemania.
El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, declaró: «Lo siento mucho por Serge. Es una noticia muy amarga, sobre todo en la recta final de la temporada, en la que nos esperan partidos tan importantes». Contó que había hablado por teléfono con el desafortunado jugador el sábado por la noche: «Le he dicho que en la selección nacional también estamos todos con él. Todos le apoyaremos para que vuelva al campo lo antes posible».
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Jamal Musiala sustituye a Serge Gnabry en el FC Bayern
Jamal Musiala podría reemplazar a Gnabry en el centro del trío ofensivo de Kompany. El talentoso centrocampista ya convenció ante el FC St. Pauli (5-0) tras su regreso de una grave lesión y también jugó en el derbi contra el VfB. «Ya está ahí, ya no está tan lejos (de su mejor forma)», dijo Kompany. «Tendrá muchos minutos, pero no sé si jugará todos los minutos».
El experto Sami Khedira añadió: «Jamal necesita ahora los partidos y el ritmo. Sobre todo, su cabeza lo necesita».
Estadísticas de Serge Gnabry esta temporada
Intervenciones 37 Goles 10 Asistencias 11 Tarjetas amarillas 1