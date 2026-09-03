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«No podía garantizárselo»: Luis Enrique se sincera sobre la salida de Bradley Barcola al Liverpool por 123 millones de libras
El motivo de la salida de Barcola
Enrique ha aclarado por qué Barcola decidió cambiar el Parque de los Príncipes por Anfield en una operación valorada en 123 millones de libras, incluidas las variables. El técnico español explicó que el joven extremo, que disputó 49 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, marcando 13 goles y repartiendo siete asistencias, quería asumir un papel más central en el once inicial después de haber aumentado significativamente su perfil desde que llegó al PSG procedente del Lyon.
Sobre el traspaso, Luis Enrique dijo: «Su caso es un poco diferente para mí porque ha crecido enormemente en París desde su llegada desde Lyon. Además, ha mejorado mucho al equipo con su rendimiento. Su deseo era jugar un papel más importante en el equipo, algo que yo no podía garantizarle. En última instancia, creo que todo el mundo sale beneficiado de esta situación. Lo acepto y le deseo lo mejor. Estamos muy contentos de empezar la temporada con esta plantilla».
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Una cuestión de meritocracia
El técnico del PSG reiteró que, aunque Barcola era una figura muy querida dentro del vestuario, la elección de la plantilla se determina únicamente por el rendimiento diario. El extremo francés de 23 años había quedado prácticamente apartado en París esta temporada, sin entrar en ninguna convocatoria y sin disputar ni un solo minuto en la pretemporada. Ahora pone rumbo a un Liverpool que busca impulso tras un inicio lento en su campaña de la Premier League, después de arrancar con dos empates consecutivos ante Newcastle y Nottingham Forest.
Enrique profundizó además en el estado de ánimo del jugador antes del traspaso y afirmó: «Quería irse porque quería más minutos y un papel más importante en el equipo. Y eso es algo que no puedo garantizarle a ningún jugador, porque tienes que ganártelo en los entrenamientos y en los partidos. Ha sido muy importante y es un jugador muy querido por sus compañeros. Es difícil para todos porque Bradley es una persona increíble. Solo he hablado de él en términos positivos. En el futuro, será normal que jugadores que han sido muy importantes para el equipo se marchen, pero así es la vida, hay que aceptarlo».
Satisfacción con el mercado de fichajes
A pesar de perder a un talento tan prometedor en favor de un rival europeo, Enrique expresó una enorme satisfacción por los movimientos realizados por el club durante los meses de verano. El PSG ha reforzado sus filas con las incorporaciones de Ferran Torres, procedente del Barcelona; Lucas Digne, del Aston Villa; Mika Godts, del Ajax; y Maghnes Akliouche, del Mónaco. El técnico cree que la plantilla renovada está bien preparada para competir en todos los frentes la próxima campaña, pese a los importantes cambios de personal.
Al reflexionar sobre la actividad general del club durante el mercado recién concluido, el exentrenador del Barcelona se mostró rotundo en su valoración del trabajo del equipo de captación. Preguntado por su opinión sobre los nuevos fichajes y el equilibrio del equipo tras la salida de Barcola, que registró 39 goles en 152 apariciones con el club, el entrenador comentó: "En mi opinión, hemos hecho un mercado de fichajes excepcional. Sin ninguna duda".
- AFP
Premios individuales y éxito colectivo
Más allá de las noticias sobre fichajes, el entrenador del PSG también compartió su opinión sobre galardones individuales como el Balón de Oro. Aunque tradicionalmente da más valor a los logros colectivos que a los premios personales, destacó a ciertos miembros de su plantilla que, en su opinión, merecen reconocimiento en la escena mundial. Señaló el éxito internacional de sus jugadores como una muestra de la calidad que sigue habiendo en la capital francesa.
Al hablar sobre la posibilidad de que sus jugadores ganen grandes premios, Enrique declaró: «Tenemos un poco de todo. Varios han ganado la Champions League, luego está Fabian [Ruiz], que también ha ganado el Mundial, y luego Dembele. Puede que me equivoque en mi predicción. Pero no me interesan los premios individuales, porque estamos hablando de un deporte de equipo».
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