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«No podemos tenerle en cuenta para la próxima concentración»: Mauricio Pochettino actualiza la situación de Noahkai Banks mientras el defensa sopesa su futuro con Estados Unidos o Alemania
- Lucca Fundel
La situación
Banks, un defensa de 19 años del Augsburgo de la Bundesliga, fue convocado inicialmente por la selección masculina de Estados Unidos en septiembre, después de haber representado previamente a EE. UU. en las categorías sub-17, sub-19 y sub-20. Sin embargo, no jugó en los partidos contra Corea del Sur y Japón, y desde entonces no ha vuelto con la selección masculina de Estados Unidos.
El central estaba entre las opciones para una convocatoria en marzo, pero, en medio del interés de Alemania, el defensa con doble nacionalidad optó por no acudir a la concentración de marzo para valorar sus opciones respecto a su futuro internacional. Si Banks fuera a representar a Alemania, tendría que tramitar un cambio único de federación.
"Vi [el Mundial] con sentimientos encontrados y me alegré por los chicos porque todos me hicieron sentir muy bienvenido en aquel entonces", dijo a Kicker cuando le preguntaron por su proceso para elegir entre la selección masculina de Estados Unidos o Alemania.
"De vez en cuando me decía a mí mismo que habría estado bien estar allí, pero no le di muchas vueltas. No soy de los que se arrepienten de las cosas a toro pasado. Tomé mi decisión pensando en el futuro, y es la correcta".
Sin embargo, la decisión final aún no se ha tomado, lo que significa que Banks no está siendo considerado como una opción para la próxima concentración de la selección masculina de Estados Unidos.
- (C)Getty Images
Qué se dijo
«Estamos en contacto con todos los posibles jugadores con doble nacionalidad», dijo Pochettino. «Creo que es importante para nosotros verlo, por supuesto, porque hay una conexión y una conexión humana que es muy importante, aunque ellos, como en el caso de Noki [Noahkai], no hayan cambiado de opinión y él esté esperando. Sigue sin haber decisión y, por supuesto, no podemos tenerlo en cuenta para la próxima concentración. Ese es el caso.
«Aun así, nosotros, y la organización, estamos trabajando con todos los jugadores con doble nacionalidad y con los jugadores con la posibilidad de tomar una decisión. Sí, esa conexión humana es importante porque, si algún día sienten que pueden defender, que quieren luchar y formar parte de nuestra selección nacional y, por supuesto, si lo merecen y consideramos que merecen estar involucrados, por supuesto, vamos a llamarles. En este caso, Noki sigue en la misma situación que antes del Mundial cuando hablamos».
- Sportfoto Rudel
La temporada de Banks hasta ahora
El defensa del Augsburgo irrumpió en la Bundesliga y disputó 23 partidos de liga durante la temporada 2025-26. Sin embargo, sus minutos se redujeron en los últimos meses de aquella campaña, ya que solo jugó en dos de los ocho últimos encuentros del Augsburgo esa temporada.
No obstante, ha recuperado su sitio en la defensa del equipo, jugando los 90 minutos en cada uno de los dos primeros partidos del club en la Bundesliga, ambos victorias, además de una victoria en la DFB-Pokal para empezar la temporada. Con Banks en defensa, el Augsburgo solo ha encajado un gol en esos tres partidos.
- Pro Sports Images
¿Qué viene después?
El Augsburgo disputará su tercer partido de la temporada el sábado, cuando reciba a la estrella de la USMNT Malik Tillman y al Bayer Leverkusen. Mientras tanto, la USMNT se reunirá pronto para un parón internacional que incluye partidos contra Perú, Chile, México y Canadá.
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