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«No podemos perder lo que no tenemos»: Gabriel Jesús afirma que el Arsenal no debe «temer» la lucha por el título de la Premier League, ya que aspira a ganar más de un trofeo esta temporada
El cambio de mentalidad en el Emirates
Cuando Jesús cambió el Manchester por el norte de Londres, aportó su palmarés de ganador nato a un vestuario joven. El brasileño reveló que sus declaraciones iniciales sobre las posibilidades del Arsenal de ganar el título no fueron aceptadas de inmediato por una plantilla que se había acostumbrado a luchar por los cuatro primeros puestos más que por el título.
El delantero señaló que varios jugadores bromearon al principio sobre su optimismo, sugiriendo que quizá se había unido al club equivocado si esperaba títulos inmediatos. Sin embargo, ese escepticismo se ha disipado desde entonces, ya que el equipo de Mikel Arteta se ha consolidado como el principal rival del dominio nacional del Manchester City en las últimas temporadas.
«Algunos se rieron», dijo Jesús, reflexionando sobre sus primeras aspiraciones al título. «Me dijeron: “Ah, quizá hayas fichado por el club equivocado”. Les pregunté por qué. Con la calidad de nuestro equipo, ¿por qué no íbamos a poder ganar la liga?».
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Se convierte en el hazmerreír
Jesús recordó los primeros tiempos de su carrera en el Arsenal y cómo han evolucionado las expectativas internas. El delantero cree que el equipo ha dado por fin un giro emocional tras quedar subcampeón durante tres temporadas consecutivas.
«Es un proceso que hay que respetar», declaró Jesús a The Athletic. «Hemos pasado de luchar con uñas y dientes por clasificarnos para la Liga de Campeones a luchar por el título. Tenemos que estar contentos por ello. Nuestro equipo tiene ahora más experiencia, es más maduro. Podemos ganar la liga esta temporada y quizá también otro trofeo. Los aficionados del Arsenal probablemente dirían que la Premier League, porque han pasado más de 20 años. Pero tampoco han ganado nunca la Champions League, así que, obviamente, para ellos es un sueño ganar ambas. Yo quiero ganarlo todo, pero si tengo que elegir, es la Champions League».
Afrontar el miedo a la lucha por el título
A pesar de llevar una ventaja de nueve puntos sobre el City —habiendo jugado un partido más—, Jesús se muestra cauteloso ante los malos recuerdos de los anteriores colapsos de final de temporada. Reveló que la plantilla ha mantenido «conversaciones serias» con la directiva del club para asegurarse de mantener la fortaleza mental durante la recta final de la temporada.
«Cuando tienes [el éxito], puedes tener miedo de perderlo», comentó Jesús. «Todavía no lo tenemos, así que no podemos tener miedo. No podemos perder algo que no tenemos. Tenemos que salir al campo, partido a partido, e intentar ganar».
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¿Y ahora qué?
Los Gunners siguen en la lucha por el cuádruple esta temporada, con la Premier League, la Liga de Campeones, la FA Cup y la Carabao Cup aún por disputar. Su primer reto por el título será el enfrentamiento contra el City en la final de la Carabao Cup del domingo, antes de medirse al Southampton en los cuartos de final de la FA Cup.
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