El vicepresidente Abdullah Kavukcu ha respaldado con firmeza al internacional en una entrevista concedida a Sport Bild. Además, se ha pronunciado sobre los debates en torno a la falta de regularidad y el lenguaje corporal de Sané, y ha vuelto a destacar la importancia de Sané tanto para su club como para la selección.
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«No podemos confirmar en absoluto esos prejuicios»: el director de Gala reclama un puesto de titular para Leroy Sané en la selección alemana para el Mundial
«Desde que Leroy está con nosotros, no para de hablar del Mundial. Tiene que ser titular en el Mundial», afirmó Kavukcu, y añadió: «Le deseo a Alemania mucho éxito en el Mundial. Sueño con una final del Mundial entre Alemania y Turquía».
Sin embargo, Sane no es actualmente un titular indiscutible en el líder de la liga turca. Por ejemplo, en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool FC solo jugó una parte. Antes de su sanción por tarjeta roja —tras una dura falta en el derbi de Estambul contra el Besiktas—, había sido titular en tres partidos consecutivos de la Süper Lig.
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Sane no ha cumplido con las expectativas de Nagelsmann, pero su plaza en el Mundial está prácticamente asegurada
Kavukcu destacó que Sané «se ha adaptado bien desde el primer día». «Es parte de la familia, tiene una buena relación con el entrenador y se implica. A veces recomienda jugadores como si fuera un ojeador. Eso demuestra lo mucho que se siente a gusto aquí».
Tras 35 partidos con los Leones, Sane suma actualmente seis goles y ocho asistencias. Aunque de momento no cumple con el objetivo que le marcó Nagelsmann de que, tras su fichaje por la Süper Lig, debía sumar muchos más puntos de gol que en la Bundesliga con el FC Bayern de Múnich. No obstante, el seleccionador nacional lo convocó recientemente dos veces para su plantilla, lo que provocó una gran incomprensión entre los expertos.
En la victoria por 4-3 en el partido amistoso disputado en Suiza, Sané incluso fue titular, aunque no logró convencer. Tras salir como suplente contra Ghana, asistió a Deniz Undav en el gol de la victoria por 2-1. Sané tiene prácticamente asegurada una plaza en la convocatoria para el Mundial, pero, al mismo tiempo, Nagelsmann ha declarado repetidamente últimamente: «Leroy sabe lo que se le exige. Tiene que demostrarlo».
En cualquier caso, hacerse con un puesto de titular en el Mundial de este verano no será tarea fácil. Florian Wirtz y Kai Havertz son fijos en el equipo de Nagelsmann. Las dos posiciones restantes las ocuparon, junto a Sané, Nick Woltemade y Serge Gnabry en la concentración de marzo. Si Jamal Musiala alcanza a tiempo su mejor forma, también él estará definitivamente en el once inicial.
Gala confeccionó una camiseta especial para Sane, y fue todo un éxito
Además, Kavukcu se pronunció sobre las críticas que ya habían acompañado a Sane en Múnich, según las cuales mostraría un lenguaje corporal cuestionable. «No podemos confirmar en absoluto esos prejuicios. El Leroy que vemos aquí es una persona completamente diferente», aclara: «Tiene una buena relación con todos, bromea, ayuda a los jugadores jóvenes en los entrenamientos, pero también como persona. De hecho, no hacemos más que reírnos con él todo el tiempo».
Además, los aficionados del Galatasaray lo adoran, por lo que el club de Estambul lanzó al mercado una serie de camisetas de manga larga con los diseños de la DFB y del Galatasaray especialmente para Sane. ¡Con gran éxito! Las camisetas se agotaron en muy poco tiempo. «Leroy está entre los tres jugadores con más camisetas vendidas en el Galatasaray (junto a Victor Osimhen y Mauro Icardi; nota de la redacción)», explicó Kavukcu.
Además, el traspaso sin coste de traspaso del FC Bayern de Múnich al Galatasaray el verano pasado no supuso ningún paso atrás, subrayó Kavukcu: «Somos un club grande y orgulloso y podemos competir en Europa con los mejores equipos. En cuanto a la afición visitante en los partidos europeos, somos incluso los mejores. Ni siquiera el Bayern puede igualarnos en eso». El club persigue la visión de convertirse en «uno de los 10 mejores clubes del mundo». «Vamos a salir a bolsa con nuestra propia empresa de merchandising y también tenemos prevista una cadena de cafeterías en franquicia. Todo esto tiene mucho que ver con jugadores como Leroy o Victor Osimhen, que han aumentado considerablemente nuestra popularidad».
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Sane convenció en la gala del fichaje de Boey
Sane incluso ayuda a atraer a otros nombres destacados al líder de la Süper Lig. «Cuando recuperamos a Sacha Boey, también le pedimos su opinión a Leroy. Nos dio algunos consejos y nos recomendó al jugador», afirmó Kavukcu.
El lateral derecho regresó al Gala en invierno cedido por el campeón alemán, tras haber perdido por completo su puesto bajo las órdenes del entrenador Vincent Kompany. Posteriormente, existe una opción de compra por un importe que, según se rumorea, oscila entre los 15 y los 20 millones de euros. El francés, por su parte, se había marchado a Múnich dos años antes por 30 millones de euros.
Leroy Sané: datos de rendimiento y estadísticas con la selección alemana
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