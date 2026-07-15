Federico Fernández, excompañero en la selección argentina del ocho veces ganador del Balón de Oro, ha lanzado una advertencia gélida al equipo de Thomas Tuchel. A pesar de los preparativos tácticos en la concentración inglesa, Fernández asegura que 20 años de historia del fútbol muestran que los planes individuales para frenar al jugador de 39 años suelen fracasar.

Al hablar del reto que supone enfrentarse al máximo goleador del torneo, Fernández declaró a talkSPORT: «No se le puede parar. Esta pregunta se lleva planteando desde hace 20 años. La gente siempre encontrará la manera de hacerse con la posesión del balón, ya sea retrasándose o desplazándose más hacia los laterales. Solo necesita un buen pase y un buen control para marcar la diferencia. Incluso si le pones a un jugador a marcarle específicamente. A lo largo de los años, todos han probado de todo contra él. Yo siempre le pedía al entrenador que nos pusiera en el mismo equipo para no tener que marcarlo en los entrenamientos».



